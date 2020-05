Sans pattes avant, ces frères et soeurs ont trouvé la famille parfaite !

© Therese Vu

Nés avec une malformation congénitale, deux frère et sœur Chihuahuas ont eu la chance de trouver une famille d’adoption qui les aime comme il se doit.

Therese Vu et Duc Tran, mari et femme, souffraient de la perte de leurs deux chiens. Après 16 ans passés avec eux, leurs deux amis canidés avaient perdu la vie à un mois d’intervalle l’un de l’autre, des suites de maladies rénales.

Se confiant au Dodo, Vu a déclaré avoir été tellement attristée par ces pertes, qu’elle ne s’imaginait plus pouvoir s’attacher à un autre chien. Elle était même convaincue que le deuxième chien était mort de chagrin pour avoir perdu son meilleur ami.

De l'eau est passée sous les ponts et une belle rencontre a eu lieu, faisant changer d’avis Vu et son mari. Il s’agissait de Kanga et de Roo, deux frère et sœur Chihuahuas.

Victimes de la consanguinité, Kang et Roo sont nés chacun sans les 2 pattes avant. Leur ancienne propriétaire avait tenté de s’occuper d’eux, mais la tâche était trop compliquée pour elle. Elle les a donc remis, au bout d’un an, au refuge animalier Angels Among Us, dans l'Etat de la Géorgie (Sud des Etats-Unis).

Les deux Chihuahuas se sont ensuite retrouvés dans une famille d’accueil avant de faire le tour des événements où on organisait les adoptions. Peu chanceux, personne n’a voulu adopter les frère et sœur.

En cherchant sur internet, Vu et son mari sont tombés sur une annonce à propos de Kanga et de Roo. Ce fut le coup de foudre. « J’ai tout de suite su qu’ils nous étaient destinés », raconte la mère.

Avant d’aller à leur rencontre, le couple s’est renseigné afin de savoir comment s’occuper au mieux de chiens qui ont des besoins particuliers. Au premier contact, le couple s’est tout de suite pris d’affection pour Kang et Roo. Les Chihuahuas se sont vite approprié le domicile de leurs propriétaires qui n’imaginaient plus leur vie sans eux.

Depuis l’arrivée des frère et sœur, le 25 juin 2013, la maison a été peu à peu aménagée afin d’aller avec leurs besoins. Le sol a notamment été recouvert de manière à protéger les chiens d’éventuelles douleurs lors de leurs déplacements.

Très heureux et choyés, les chiens sont pleins de vie et débordent d’énergie. Ils courent dans tous les sens, sans même recourir aux dispositifs à roulettes que leur ont confectionné leurs parents.

Le couple, qui avait sécurisé le sol de la maison, a aussi pensé à la manière de protéger les chiens lorsqu’ils sortent jouer dehors. Heureusement, un de leurs amis est prothésiste et a pu développer, avec le concours de Therese et Duc, une prothèse et un vêtement spéciaux. La prothèse est destinée à protéger le ventre des chiens du contact irritant avec le sol et le vêtement du contact également irritant avec ladite prothèse.

Ravis du résultat, Vu et son époux ont alors distribué ces pulls spéciaux à d'autres propriétaires de chiens à 2 pattes. La distribution s’est étendue à tous les Etats-Unis et même à l’international.

Grâce à l’amour et à la volonté de leurs parents, les 2 Chihuhuas sont des chiens extrêmement heureux et épanouis. Ils ne souffrent aucunement de leur différence. Ils sont très affectueux avec leurs parents et passent beaucoup de temps l’un avec l’autre.

« C’est vraiment dur de voir que les gens pensent que les chiens souffrant de malformation doivent être délaissés », déclare Vu. Elle est persuadée qu’il suffit d’ouvrir les yeux pour voir que Kang et Roo sont des chiens tout à fait comme les autres et qu’ils sont capables de vous changer la vie.