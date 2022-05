Sans nouvelles de sa chienne volée depuis 5 ans, une famille entrevoit l’espoir avec une publication de la police sur les réseaux sociaux

Barney et sa famille sont soulagés. L’homme et sa chienne ont vécu d’émouvantes retrouvailles dans un refuge 5 ans après la disparition de cette dernière. Elle avait probablement été volée, avant d’être découverte par la police alors qu’elle errait dans les rues.

Une chienne a été restituée à sa famille qui était à sa recherche depuis 5 longues années, rapportait WKYT le jeudi 12 mai.

L’animal en question est une femelle Pitbull répondant au nom de Ginger. Ses maîtres, qui habitent Beloit dans l’Etat du Wisconsin, étaient sans nouvelles de l’animal depuis 2017. Ils pensent qu’elle leur avait été volée.

Ils n’avaient jamais cessé de la chercher, mais ils n’avaient connu que désillusions et faux espoirs. Ginger restait désespérément introuvable.

Tout en continuant d’espérer son retour, son propriétaire Barney voyait sa famille s’agrandir. Leur enfant a grandi et un autre est né. Ils ont également adopté d’autres chiens.

La situation a changé le 1er mai dernier, quand la police de Beloit a partagé une publication sur les réseaux sociaux à propos d’une chienne errante. Les forces de l’ordre avaient posté sa photo, assise sur la banquette arrière du véhicule de police, et lançaient un appel à témoin pour tenter d’en retrouver les propriétaires.



City of Beloit Police Department / Facebook

« L'excitation sur les visages de la famille et celle de Ginger étaient plus que mémorables »

Quelques jours plus tard, et alors qu’elle était placée au refuge de la Humane Society of Southern Wisconsin, Barney a contacté cette association car il croyait reconnaître sa chienne sur le cliché en question.

Il s’est rendu cette semaine au refuge pour s’assurer qu’il s’agissait bien de Ginger, et c’était bien le cas. « L'excitation sur les visages de la famille, ainsi que celle de Ginger, lorsqu'ils ont finalement été réunis, étaient plus que mémorables », relate la Humane Society of Southern Wisconsin sur sa page Facebook.

Humane Society of Southern Wisconsin / Facebook

La chienne et son humain ont laissé exploser leur joie. Ginger a ainsi pu redécouvrir son foyer et sa famille, qui compte désormais de nouveaux membres.