Sans arrêt actif, ce Berger Allemand apprend finalement à se calmer grâce à une adorable portée de chatons qu’il veut protéger (vidéo)

Certaines races de chiens sont destinées à travailler et à être régulièrement stimulées pour être heureuses. C’est le cas du Berger Allemand, qui est un chien travailleur avec un fort besoin d’exercice quotidien. Pourtant, ils savent aussi se poser et se montrer calme selon les circonstances. C’est en tout cas le cas de Tiger, un jeune chien qui s’est découvert un vrai don pour le baby-sitting… de chatons !

Lorsqu’elle a adopté Tiger, un jeune Berger Allemand, sa maîtresse s’attendait à récupérer un chien sportif, demandeur d’activités et tout le temps enthousiaste pour la moindre balade. C’est exactement ce qu’elle a eu. En pleine fleur de l’âge, Tiger est un toutou énergique qui a beaucoup de mal à se poser, sauf… quand il s’agit de s’occuper d’une portée de petits chatons mignons. Sur le compte TikTok dédié à ses chiens, la jeune femme a récemment posté une vidéo qui a fait fondre des milliers d’internautes. On peut y voir Tiger prendre soin de plusieurs petits chatons avec beaucoup de calme et précaution.

“Qui aurait cru que ces chatons le transformerait complètement ?”, a écrit la maîtresse de Tiger en légende de cette vidéo, visionnée par presque 2 millions de personnes, liké plus de 308 000 fois et relayée par Parade Pets. Dans les commentaires, les fans de Tiger n’ont pas manqué de s’extasier : “C'est un père célibataire qui a beaucoup de travail”, plaisante l’un. “C’est adorable, il a trouvé le sens de sa vie”, s'émerveille un autre.

© leo.tiger.nala / TikTok

Interrogée par Parade Pets, l’éleveuse de Bergers Allemands, Sara Hirschfeld, est revenue sur le tempérament naturel de cette race que beaucoup ignorent. “Le berger allemand est un chien de berger, il est donc incroyablement intelligent et actif avec une très forte éthique de travail. En plus d’une à 2 heures d’exercice physique par jour, ils ont également besoin d’une forte stimulation mentale. Les puzzles, les cours d'agilité ou d'obéissance et les jeux de cache-cache fournissent tous un grand effort physique et mental et empêcheront votre chien de s'engager dans un comportement compulsif ou destructeur”, met-elle en garde. En d’autres termes, le Berger Allemand n’est pas fait pour tout le monde, mais si vous lui donnez un travail et stimulez ses instincts naturels, il sera pleinement épanoui, tout comme Tiger !

© leo.tiger.nala / TikTok