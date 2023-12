Royal Canin récompense l’engagement des artistes pour les animaux avec un concours photo exceptionnel et dévoile ses lauréats

Les 5 finalistes du concours international de photographie Royal Canin Photography Award ont été dévoilés lors d’une cérémonie organisée au siège de la célèbre marque de nutrition pour chien et chat. Leurs séries de portraits célébrant nos amis canins et félins ont ainsi été exposées et les noms des grands lauréats révélés.

Ils étaient plus de 200 au départ, mais il n’en restait plus que 5 pour espérer remporter les premiers prix. Les artistes internationaux diplômés d’écoles supérieures d’art, de design et de photographie ont rivalisé de créativité et de poésie pour créer des séries de photographies sublimes, où chacun s’est attaché à présenter le chien ou le chat selon sa propre perception afin de mettre en avant le caractère unique de ces animaux.

Le concours photo Royal Canin Photography Award (RCPA) a ainsi été riche en découvertes et en émerveillements. Il exprime à la perfection l’engagement de Royal Canin à la fois pour le bien-être animal et pour les arts.

Les 5 grands finalistes de ce concours ont été conviés au siège international de la marque à l’occasion de la remise des prix et du vernissage de leurs œuvres. Il s’agit de Marie Hervé et Elsa Martinez, du duo Sand of Noises, Geoffroy Mathieu, Bérénice Nouvel et Mathieu Roquigny.

Un jury d'experts pour départager les finalistes

La santé physique, mentale, sociale et environnementale des chats et des chiens. Telles sont les 4 dimensions si chères à Royal Canin et explorées par ces photographes de talent dans l’élaboration de leurs séries de clichés.

Des travaux qui ont été soumis aux yeux experts des membres du jury composé comme suit :

Emilia Genuardi (A PPR OC HE Photography Art Fair)

Tina Merandon (artiste et professeure à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris)

Etienne Hatt (auteur, critique d’art « Art Press Magazine »)

Estelle Francès (auteure et collectionneuse d'art contemporain)

Alexander Kalchev (directeur artistique DDB Paris)

Claudine Besserer (Royal Canin)

Alexandre Castans (Royal Canin)

Les 2 grands lauréats du Royal Canin Photography Award

Le premier prix du Royal Canin Photography Award a été décerné au duo Sand of Noises pour sa série intitulée « Aura ».

Marie Hervé et Elsa Martinez sont en collaboration depuis bientôt 4 ans. Elles ont conçu Aura comme un ensemble de portraits dont émanent le caractère sacré et la grande charge symbolique du chat. Elles ont travaillé l’image par couches de couleurs et irradiations lumineuses, faisant que l’aura du félin laisse sa trace et s’imprime à même la surface de la photographie.

En remportant ce premier prix, Sand of Noises se voit attribuer une dotation de 10 000 euros et bénéficiera de la production d’une exposition collective itinérante. Ce n’est pas tout, puisque ses créations feront l’objet d’une présentation unique à l’AKC Museum of Dogs à Manhattan, New York (de novembre 2023 à février 2024).



Photo extraite de la série Aura, Sand of Noises 2023

Quant au second prix, il est revenu à Geoffroy Mathieu pour sa série intitulée Royal Bourbon. Ce sont des photographies réalisées dans le cadre de la grande commande nationale « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire », financée par le Ministère de la Culture et pilotée par la Bibliothèque nationale de France.

Pour créer ses photos, Geoffroy Mathieu s’est intéressé au monde des chiens errants, en particulier ceux qu’il a rencontrés et suivis à La Réunion.

Il bénéficiera d’une dotation de 5 000 euros et de la production d’une exposition collective itinérante.



Photo extraite de la série Royal Bourbon, Matthieu Geoffroy

« Un appel fondamental à réaliser à quel point la vraie nature des chats et des chiens est incroyable »

« C’est un honneur d’accueillir les 5 jeunes artistes qui nous invitent à découvrir ces êtres incroyables et uniques », a déclaré Cécile Coutens, Présidente de la division Royal Canin et à la tête du jury du Royal Canin Photography Award.

Pour Mme Coutens, ce concours et les œuvres présentées par les participants constituent « un appel fondamental à réaliser à quel point la vraie nature des chats et des chiens est incroyable, et à s'engager à la célébrer et à la protéger ». Il s’agit également pour elle d’une « invitation à faire des choix conscients concernant les chats et les chiens dont nous nous occupons, afin de nous assurer qu'ils pourront s'épanouir avec nous dans nos foyers ».