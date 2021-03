Royal Canin innove avec Individualis : une solution de nutrition sur mesure pour vos animaux de compagnie

Parce que chaque animal est unique et peut avoir des besoins très spécifiques, une alimentation individualisée, à même de lui assurer des apports adaptés, est indispensable pour son bien-être. Ce constat a amené Royal Canin à développer la solution INDIVIDUALIS.

Des repas adaptés à chaque chien ou chat selon ses spécificités, une solution nutritionnelle individualisée, le tout basé sur le diagnostic vétérinaire. C’est ce que propose INDIVIDUALIS, une nouveauté Royal Canin. Le fruit de 10 années de recherche et de développement en matière d’alimentation et de santé animales.

Le besoin d’une alimentation adaptée à chaque profil

Les trois quarts des propriétaires français de chiens et de chats estiment que le bien-être de leurs compagnons passe en priorité par ce que contient leur gamelle. Ils sont également 85 % à penser que la prévention des maladies les plus courantes est en grande partie assurée par une alimentation adaptée.

Aucun animal ne ressemble à un autre sur le plan de la santé et des besoins alimentaires. Chacun a son propre vécu, un parcours santé différent. Des paramètres tels que la race, l’âge, le poids et l’environnement du chien ou du chat viennent s’y ajouter, tout comme les facteurs à risques, qu’ils soient génétiques ou liés au cadre de vie. Ce qui donne lieu à de multiples combinaisons.

Avec INDIVIDUALIS, Royal Canin offre une solution à des milliers de ces combinaisons, en s’appuyant tout d’abord sur un algorithme développé en collaboration avec des spécialistes en nutrition et des mathématiciens de haut niveau. Cette innovation fait aussi appel à des techniques de production industrielle inédites pour élaborer des recettes au cas par cas, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité alimentaires.

Le but est que l’animal reçoive une alimentation étudiée pour répondre à tous ses besoins, notamment s’il cumule les facteurs à risque, afin qu’il puisse profiter d’une qualité de vie et d’une longévité optimales. Le cas, par exemple, d’un Yorkshire Terrier sénior, ayant des antécédents de calculs urinaires, de tartre et de sensibilité digestive. L’approche classique consiste à donner la priorité à l’un de ces troubles lorsque l’on pense ses repas, mais celle de Royal Canin INDIVIDUALIS est faite pour agir sur tous ces problèmes.

De la recommandation vétérinaire au repas sur-mesure, livré à domicile

Concrètement, comment fonctionne Royal Canin INDIVIDUALIS pour le propriétaire d’un chien ou d’un chat ?

La première étape se déroule chez le vétérinaire ; le spécialiste établit son diagnostic et envoie ses recommandations nutritionnelles par email. La liste des cliniques vétérinaires partenaires est disponible sur le site de Royal Canin.

Le maître effectue sa commande sur la plateforme en ligne, sans avoir à bouger de chez lui. En se basant sur les données fournies par le vétérinaire et le propriétaire, l’algorithme détermine la solution la mieux adaptée, puis le site de production élabore les repas selon ces spécificités. Les recettes ainsi créées sont non seulement sur-mesure, mais aussi équilibrées, complètes et à l’appétence optimale.

Le maître reçoit ensuite, en livraison gratuite, à l’adresse choisie et sous 48 heures, 30 jours d’alimentation individualisée pour son animal de compagnie. S’il opte pour un abonnement, la commande est renouvelée automatiquement.

Quel budget prévoir ?

Le coût moyen quotidien des repas INDIVIDUALIS de Royal Canin est de 1,50 euros pour un chat et 2,50 euros pour un chien. Le prix de la recommandation vétérinaire dépend, quant à lui, du spécialiste en question qui est libre de le fixer. Le coût comprend l'alimentation, mais aussi les services de conseil (portions recommandées, abonnement, newsletter, commande, livraison...) et de suivi.