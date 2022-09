Royal Canin inaugure "Comme Chien et Chat", son nouveau concept store dédié au bien-être de l’animal de compagnie

Un espace unique et innovant a ouvert ses portes dans le 3 e arrondissement de Paris. Il s’agit de « Comme Chien et Chat », un concept store créé par Royal Canin et où le possesseur peut trouver tout ce dont il a besoin pour mieux comprendre et prendre soin de son animal de compagnie. Claudine Besserer, en charge de la communication chez la marque, nous parle de ce beau projet.

Accompagnant les amoureux des chiens et des chats depuis un demi-siècle, Royal Canin se veut toujours plus proche d’eux en leur proposant non seulement des aliments et produits faits pour le bien-être de leurs compagnons, mais aussi des services de qualité. Dans cette logique de proximité et de soutien des possesseurs d’animaux, la marque innove constamment, comme nous avons pu le voir en février dernier avec l’Atelier Félin.

Plus récemment, c’est un nouveau projet lancé par Royal Canin qui a attiré l’attention de Woopets. Il s’agit du concept store « Comme Chien et Chat », lancé le 14 septembre à Paris. Cet espace complet et polyvalent, au service de l’animal et de son propriétaire sera ouvert jusqu’au 18 décembre 2022.

« Comme Chien et Chat », ce sont 170 m2 entièrement consacrés à la vie avec un animal, abordée sous tous ses aspects. Tout y est pensé pour aider le maître à comprendre les besoins de son compagnon et à y répondre.

Le lieu est conçu comme une boutique de proximité où des solutions sont proposées aux propriétaires qui rencontrent des difficultés avec leurs animaux en milieu urbain. Des problèmes évoqués par Claudine Besserer, directrice de la communication globale chez Royal Canin, lors de l’entretien que nous avons eu avec elle cette semaine.

Elle souligne, en effet, le fait que dans les grandes villes comme Paris, on a de plus en plus de mal à trouver des espaces (parcs et autres) où les chiens sont autorisés. Les experts et partenaires présents au concept store sont justement là pour épauler ces maîtres avec leurs conseils et astuces, permettant aux chiens et chats citadins d’avoir la meilleure qualité possible malgré les contraintes.

6 espaces au service de l’animal et de son propriétaire

« Comme Chien et Chat » comprend 6 espaces dédiés :

Friands de nutriments : un espace proposant des installations sous forme de jeux pédagogiques centrés sur les besoins et particularités nutritifs de l’animal. Avec la possibilité de créer le profil nutritionnel de son chat ou chien grâce au jeu « Au fil de ses besoins » de Royal Canin.

: un espace proposant des installations sous forme de jeux pédagogiques centrés sur les besoins et particularités nutritifs de l’animal. Avec la possibilité de créer le profil nutritionnel de son chat ou chien grâce au jeu « Au fil de ses besoins » de Royal Canin. Le Nutri-bar : un lieu où est présentée l’ensemble de l’offre Royal Canin et où les conseillers se tiennent à la disposition des visiteurs pour les aider à trouver la formule nutritionnelle la plus adaptée à leur compagnon. Un processus à l’issue duquel le maître pourra se faire livrer chez lui le produit choisi en 48h et repartir avec un échantillon pour le tester.



© Woopets

Le flair des experts : consacré aux rencontres, échanges et services. Les experts y répondent à toutes les questions des possesseurs (ou ceux qui désirent le devenir) et partager leurs connaissances. Cet espace abrite une variété d’évènements thématiques, comme « Tout savoir sur le Spitz ! » le samedi 24 septembre, « Comment reconnaitre les signes de surpoids de votre animal ? » le jeudi 29 septembre, « Comment rendre mon chien heureux en ville ? » le vendredi 7 octobre, « Tout savoir sur le Ragdoll ! » le samedi 8 octobre ou encore « « Venez rencontrer les chiens guide d'aveugle ! » le dimanche 9 octobre.

On peut aussi y trouver des annonces d’adoption, les contacts des professionnels de la région (éleveurs, toiletteurs, vétérinaires, garderies…) et une boîte à collecte d’accessoires de seconde main pour faire des dons à des refuges.

A vos marques, prêts, jouez ! : c’est un espace de jeu unique proposant notamment des ateliers axés sur l’amélioration du bien-être des animaux en ville et d’autres sujets.

© Woopets

Bien dans ses pattes : un coin shopping comprenant une sélection d’accessoires éco-friendly et de produits innovants des partenaires Royal Canin.



© Woopets

Le Coin des curieux : un espace cocooning et détente avec son animal de compagnie, avec des mises en situation et des idées d’aménagement destinées à enrichir le lieu de vie du chien ou du chat.

« Comme Chien et Chat » rassemble donc tout ce dont le propriétaire soucieux du bien-être et de l’épanouissement de son animal a besoin pour que sa relation avec l’animal soit la plus harmonieuse possible. Le choix du nom de ce concept store exprime d’ailleurs le désir de Royal Canin de pousser l’humain à « se mettre dans les pattes » des animaux, pour reprendre les mots de Claudine Besserer, à se demander « quels sont leurs besoins, quelle est leur perception ».

« Notre objectif, c’est que le possesseur soit encore plus heureux dans sa relation avec son compagnon parce qu’il le connaîtra mieux », poursuit notre interlocutrice à ce propos.

Profiter des connaissances des experts

Les ateliers et évènements organisés dans le nouveau concept store parisien de Royal Canin constitueront l’occasion pour les visiteurs de profiter du savoir-faire de partenaires experts tels que Pet Talk, « une entreprise qui s’est focalisée sur l’éducation en milieu urbain ». Elle effectuera notamment des promenades éducatives et répondra à différentes problématiques auxquels les propriétaires font face dans l’apprentissage et le rapport à l’animal.

« Comme Chien et Chat » est véritablement vu par Royal Canin comme un lieu de « communion autour de l’amour d’un membre de la famille » qu’est l’animal de compagnie. C’est pourquoi les enfants peuvent aussi y venir et prendre part à diverses activités à la fois ludiques et pédagogiques : dessin, coloriage, concours…

C’est également un endroit consacré à l’échange et au partage. Avec nos « 54 ans d’expérience, on a plein de choses à dire et à partager » avec les possesseurs, explique Claudine Besserer. La démarche vise ainsi à informer pour tenter d’atténuer les malentendus et les erreurs pouvant être commises à l’égard des animaux.

Comme ceux liés à une certaine forme d’anthropomorphisme qui peut exister de nos jours. « Je pense que la plus grande difficulté, je dirais même la plus grosse erreur, c’est qu’on pense que leurs besoins sont les mêmes que les nôtres », estime la directrice de la communication. Ce qui peut les mettre en danger en leur proposant un régime alimentaire inadéquat, par exemple.

« On les aime pour ce qu’ils sont »

« Un chien est un chien. Un chat est un chat. On partage plein de choses, mais ils ont des spécificités » qu’il faut comprendre et respecter, ajoute-t-elle. « On les aime pour ce qu’ils sont ».

Enfin, le dernier volet abordé est celui de la cause animale et des efforts consentis par Royal Canin dans ce combat essentiel. « Notre plus grande force, c’est notre réseau », indique Claudine Besserer. « Vétérinaires, éleveurs, éducateurs canins, groomers, associations, ONG, maîtres-chiens… », ce sont tous ces acteurs de l’univers du chien et du chat, partageant la même passion et le même souhait de protéger les animaux, qui aident la marque dans ses initiatives visant à améliorer la condition animale.



© Woopets

C’est une véritable communauté qu’ils forment avec les propriétaires et que « Comme Chien et Chat » met en avant. Aux côtés de tous ces protagonistes, avec leur expertise et leur dévouement à la cause, Royal Canin espère apporter sa contribution à la lutte contre la maltraitance. « Oui, il y a plein de gens encore qui maltraitent – consciemment ou inconsciemment – leur animal, mais plus on le dira, plus on sera éclairé et savant, et mieux ça ira », insiste Claudine Besserer.

Il est indispensable de rappeler à chaque propriétaire que la possession d’un animal est, certes, une merveilleuse expérience, mais qu’elle est aussi associée à une grande responsabilité et nécessite une véritable implication au quotidien.

Le concept store « Comme Chien et Chat » de Royal Canin, c’est donc du 14 septembre au 18 décembre 2022 au 126 rue de Turenne dans le 3e arrondissement de Paris, du mercredi au dimanche et de 11h à 19h.

Pour réserver les conférences et ateliers et suivre le programme détaillé, rendez-vous sur eventbrite.com.