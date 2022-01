Royal Canin : un concept store pour vous aider à comprendre et à décrypter les comportements de votre animal

Un lieu de découvertes unique et « petfriendly », signé Royal Canin, a ouvert ses portes au 126, rue de Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris. Pendant 3 mois, les propriétaires de chats et de chiens auront l'occasion de vivre une expérience inédite et de mieux comprendre leurs animaux de compagnie.

Vous rêvez de percevoir le monde de la même manière que Médor ? De comprendre les mimiques de Félix et d'anticiper ses besoins ? Alors poussez la porte du 126 rue de Turenne, à Paris. « À la découverte de Royal Canin », ce sont 170 m 2 dédiés au bien-être et à la santé de vos boules de poils préférées.

© Royal Canin

Derrière les baies vitrées de ce nouvel établissement, des expériences interactives, des rencontres, ainsi que tout le savoir-faire de la marque Royal Canin attendent les possesseurs (ou futurs possesseurs) de chats et de chiens avides de connaissances.

Ce concept store, qui a ouvert le 24 janvier 2022 et ce pour une durée de 3 mois, a pour ambition de les aider à décrypter les comportements, ainsi que les besoins de leurs fidèles compagnons à 4 pattes.

© Royal Canin

Une structure unique et novatrice, qui plongera les propriétaires au cœur de l'univers de Royal Canin et de leur animal. Ce dernier n'aura plus aucun secret pour eux !

© Royal Canin

Un pôle d'informations consacré aux chats et aux chiens

Le concept store « À la découverte de Royal Canin » donne la vie à 8 expériences exclusives et innovantes :

« Une aventure incroyable » : imprégnez-vous de l'histoire et du patrimoine de la marque grâce à une frise chronologique numérique et interactive.

imprégnez-vous de l'histoire et du patrimoine de la marque grâce à une frise chronologique numérique et interactive. « Des compagnons incroyables » : à travers un quiz ludique, apprenez à déceler le comportement de votre félin ou de votre canidé.

à travers un quiz ludique, apprenez à déceler le comportement de votre félin ou de votre canidé. « Des sens incroyables » : entrez dans un espace immersif et ouvrez les portes de la perception animale !

entrez dans un espace immersif et ouvrez les portes de la perception animale ! « Une nutrition incroyable » : Royal Canin dévoile l'histoire de ses produits et de toutes ses innovations scientifiques.

Royal Canin dévoile l'histoire de ses produits et de toutes ses innovations scientifiques. « Des chiots & chatons incroyables » : choisir son petit compagnon de vie idéal n'est pas toujours une mince affaire. Grâce à cette expérience et à un algorithme, les futurs maîtres pourront identifier la race de chien ou de chat qui leur correspondra le mieux.

choisir son petit compagnon de vie idéal n'est pas toujours une mince affaire. Grâce à cette expérience et à un algorithme, les futurs maîtres pourront identifier la race de chien ou de chat qui leur correspondra le mieux. « Des innovations incroyables » : comme son nom l'indique, Royal Canin, une marque qui ne cesse d'aller plus loin dans sa démarche de recherche et développement, met en lumière des innovations inédites.

comme son nom l'indique, Royal Canin, une marque qui ne cesse d'aller plus loin dans sa démarche de recherche et développement, met en lumière des innovations inédites. « Des moments incroyables » : réservez votre séance photo avec un professionnel pour recevoir un magnifique portrait de vous et de votre ami à fourrure. Un cliché à accrocher dans votre maison et à partager sur les réseaux sociaux !

avec un professionnel pour recevoir un magnifique portrait de vous et de votre ami à fourrure. Un cliché à accrocher dans votre maison et à partager sur les réseaux sociaux ! « Des experts incroyables » : vétérinaires, éleveurs, psychologues pour animaux et autres professionnels du secteur sont invités chaque semaine pour animer des conférences, ainsi que des ateliers. En plus de découvrir diverses thématiques autour du chien et du chat, le public a la possibilité d'interagir avec les intervenants.

© Royal Canin

À travers ce concept store, dans lequel chats et chiens sont les bienvenus, la marque témoigne de sa volonté d'être au plus proche des attentes et besoins des propriétaires d'animaux de compagnie.

À terme, d'autres vitrines emblématiques pourront voir le jour de manière pérenne dans plusieurs grandes villes du monde.

© Royal Canin

Informations pratiques : 126, rue de Turenne – 75003 Paris. Ouverture à partir du 24 janvier 2022 pour une durée 3 mois. Horaires : Mardi : 14 h – 19 h / du mercredi au samedi : 10 h – 19 h. Pour découvrir le programme détaillé, rendez-vous ici.