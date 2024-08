Retrouvé dans le coma, Kenny attend désormais sa famille pour la vie après une guérison très longue

Lorsque Kenny a été découvert dans la rue, il était totalement inerte. Il ne réagissait à aucun stimuli, mais était pourtant en vie. Des bienfaiteurs l’ont pris en charge pour lui fournir des soins d’urgence et par miracle, l’animal s’est doucement rétabli. Il est aujourd’hui méconnaissable et prêt à changer de vie.

Kenny, un chien d’environ un an, a été découvert dans un état catastrophique à Hamilton, au Canada. Il ne bougeait plus et ne réagissait à aucune sollicitation. Pourtant, il respirait encore, ce qui signifiait qu’il y avait de l’espoir. Secouru par les membres de la SPCA, il a commencé un long parcours vers la guérison.

C’est un passant qui l’a découvert dans la rue, rapportait le NZ Herald. Voyant que le chien restait inerte, le bienfaiteur a contacté l’organisme de sauvetage pour obtenir de l’aide. Quand les sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont compris que la situation du canidé était très grave. Ceux-ci ont vite pensé qu’il avait ingéré une substance toxique.

© Malisha Kumar

Des semaines d’hospitalisation

Kenny a été transporté au sein d’un hôpital vétérinaire pour recevoir des soins. Au départ, personne ne savait s’il allait s’en sortir : « Il était complètement ataxique, il ne pouvait pas se lever et était à peine réveillé. Il était vraiment déprimé et faisait un gros somme… on ne pouvait même pas le sortir de l'état dans lequel il était » témoignait Kyla Robb, directrice de la SPCA Hamilton.

Pourtant, Kenny semblait s’accrocher à la vie au plus profond de lui. Grâce aux soins de ses sauveteurs, il est progressivement sorti de cet état léthargique et a entamé un long chemin vers la guérison. Il a passé près de 50 jours entre les mains du personnel de l’association, lequel s’est assuré qu’il soit en bonne santé avant de l’intégrer au refuge.

© Malisha Kumar

A lire aussi : Une jeune chienne trouvée seule sous un porche, affamée et atteinte de la gale commence un nouveau chapitre de sa vie rempli d'espoir

Un trait définitif sur son passé

Guéri et bien dans ses pattes, Kenny a été placé à l’adoption après sa longue convalescence. Sur les vidéos partagées par le refuge, on le découvre dynamique et enjoué dans le jardin. Il semble avoir pris une revanche sur la vie et n’attend plus qu’une chose désormais, trouver sa famille pour la vie !