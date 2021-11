Retrouvé à l'agonie dans un égout, un chiot devenu célèbre sur Instagram entame une magnifique transformation

Rosie avait échappé au pire grâce à l’homme qui l’avait découverte et sauvée, et qui est aujourd’hui son papa. La chienne miraculée est désormais une vedette sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de milliers d’abonnés. Mais bien au-delà de cette célébrité, c’est surtout la vie heureuse qu’elle mène depuis son sauvetage qui rend son histoire touchante.

A Singapour, une chienne avait été abandonnée dans les égouts avant d’être secourue. Depuis, sa vie s’est transformée du tout au tout, comme le raconte le Daily Star.

Celle qui répond aujourd’hui au nom de Rosie avait été à 2 doigts de finir sa jeune existence de la plus cruelle des manières. Un homme l’avait découverte dans le réseau d’évacuation des eaux usées alors qu’elle n’était encore qu’un petit chiot. Sans son intervention, elle n’aurait sans doute pas survécu.

Selon toute vraisemblance, c’est son ancienne famille qui l’avait laissée à cet endroit pour s’en débarrasser.

Couverte de puces, prise au piège, trempée et privée de nourriture depuis des jours, elle avait mis du temps à se remettre de cette terrible épreuve. Son sauveur avait bien pris soin d’elle et l’avait aidée à recouvrer la santé.

Le début d'une nouvelle vie

Complètement métamorphosée, elle pouvait désormais connaître la vie heureuse qu’elle méritait. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les magnifiques photos et vidéos postées sur le compte Instagram qui lui est consacré et qui totalise 22,5 mille abonnés.

A l’occasion de la Journée mondiale du chien le 26 août, le propriétaire a partagé une vidéo enregistrée dans la foulée du sauvetage de Rosie. On y voit cette dernière portée par son nouveau maître, qu’elle regarde droit dans les yeux comme pour le remercier.

Une autre série de 3 séquences montre Rosie l’aider dans ses séances de sport :

Quelle destinée pour cette chienne sauvée de justesse, aujourd’hui entourée d’une famille qui l’aime et la protège…