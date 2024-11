Retrouvailles après 4 jours d’errance pour ce chien qui a pu compter sur l’aide précieuse d’une jeune fille et de sa chienne

Une jeune fille et sa chienne habitant Chablis, dans l’Yonne, ont joué un rôle capital dans le sauvetage de Zarköff, le chien disparu et qui risquait d’être confondu avec un loup. C’est ce qu’a expliqué son maître le lendemain de cet heureux dénouement.

Le soulagement était incommensurable après le retour sain et sauf de Zarköff, jeune Old Inuit Dog de 8 mois recherché par sa famille icaunaise depuis plusieurs jours. Cette dernière avait plus d’une raison de s’inquiéter. Son propriétaire Julien Marotel craignait par-dessus tout que son apparence faisant penser à un loup suscite une réaction violente de la part d’un habitant apeuré, notamment le recours à une arme à feu.

Fort heureusement, aucun des scénarios redoutés n’a eu lieu et le quadrupède est rentré à bout de forces, mais indemne, auprès des siens le mercredi 13 novembre 2024 en fin de soirée.



Rappelons que Zarköff s’était enfui du domicile familial à Sermizelles (89) le samedi 9 novembre. Une forte mobilisation sur les réseaux sociaux et d’incessantes recherches avaient commencé dès lors.

Les pistes les plus crédibles avaient amené Julien Marotel et son entourage à se focaliser sur Chablis, à près de 40 kilomètres du lieu de la disparition. L’information a rapidement été confirmée et les retrouvailles ont eu lieu peu après. Julien Marotel est revenu sur ce moment d’émotion intense et sur les minutes qui l'ont précédé auprès de L’Yonne Républicaine le jeudi 14 novembre.

Il raconte ainsi qu’une jeune fille l’avait contacté pour lui annoncer qu’elle était aux côtés de Zarköff et que celui-ci jouait « avec [sa] chienne depuis 20 minutes ». L’homme avait aussitôt appelé des habitants de Chablis qu’il connaissait pour leur demander de se rendre sur place en attendant qu’il les rejoigne.

« Ma petite héroïne »

« Quand je suis arrivé, il jouait avec d'autres chiens », relate Julien Marotel. Il ajoute que son ami à 4 pattes, enfin localisé après 4 jours d’angoisse, était « affamé, épuisé, mais pas blessé ».

Le propriétaire du canidé à la robe noire et ses amis se sont employés à l’enfermer dans la cour de la maison où vit la jeune fille en question, dont la chienne appelée Joyce a d’ailleurs été d’un concours extrêmement précieux dans ce sauvetage. « C’est ma petite héroïne », dit d’elle Julien Marotel.

Zarköff a été ramené à la maison peu avant minuit. « On est tous très soulagés, ma femme, les enfants », confie son maître qui envisage très sérieusement d’appliquer la suggestion faite par de nombreux internautes d’équiper son chien d’un collier GPS.