Rendez-vous de l’Animal en Ville : zoom sur les animaux abandonnés, perdus ou volés en période de départ en vacances

Le « Rendez-vous de l’Animal en Ville », webinaire organisé par Mars Petcare dans le cadre du programme Better Cities for Pets, a réuni des acteurs clés et des représentants de structures engagées en faveur de la cause animale autour du thème « Départ en vacances : animaux abandonnés, perdus, volés… Les chiffres, la réalité, comment anticiper ? »

D’après la FACCO, 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens seraient présents dans nos chaumières. Si la vie avec un animal de compagnie est un pur bonheur, il arrive que ce lien soit rompu. Chaque année, durant la période estivale, des dizaines de milliers de petites bêtes sont signalées comme abandonnées, perdues, ou volées.

Les départs en vacances ont-ils véritablement une influence ? Comment distinguer les animaux perdus de ceux qui sont abandonnés ? Comment retrouver ceux qui ont été dérobés à leur famille ? Dispose-t-on d’outils pour mesurer ces réalités ? Peut-on réduire les risques de vol et les tentations de l’abandon ?

Pour en débattre, Katia Renard – rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’Amis – a interviewé Dorothée Dorée, directrice générale d’Ingenium animalis ; Véronique Gaboriau qui a enquêté sur le vol en France ; Jean-François Fontenau, président-directeur général de la SACPA ; et Sophie Morche, créatrice du site emmenetonchien.com.

L’identification de son chat ou de son chien, un geste responsable

En France, l’identification des chats, des chiens et des furets par puce électronique ou tatouage demeure une obligation légale. En 2023, 1,6 million d’animaux ont été identifiés. « Sur 10 ans, on voit une augmentation constante de l’identification. Ce réflexe devient de plus en plus important, mais on a encore beaucoup d’animaux non identifiés », souligne Dorothée Dorée.

Cet acte responsable permet de relier un animal à son propriétaire. Outre les coordonnées, le fichier national conserve la traçabilité de « tous les grands événements » qui jalonnent la vie de la boule de poils : perte, vol, entrée en fourrière…

L’année dernière, plus de 80 000 animaux ont été déclarés perdus, dont environ 60 000 chats et 20 000 chiens. « Un chat se perd toutes les 8 minutes, alors qu’un chien toutes les 26 minutes », indique Dorothée Dorée. Un pic de pertes serait observable entre juin et août. Pour nos amis à 4 pattes, les nouvelles destinations engendrent des changements de repères. « Il y a un certain nombre de réflexes à avoir avant de partir en vacances », pour leur éviter de se perdre dans un environnement inconnu.

Au cours de cette table ronde, la directrice générale d’Ingenium animalis a rappelé l’importance de mettre à jour ses coordonnées sur le site de l’I-CAD (nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone…). Si vous n’effectuez pas les modifications et que votre fidèle compagnon se perd, vous restez injoignable et vous ne pouvez plus le récupérer. « L’identification est obligatoire, mais elle n’a de sens que si vous mettez à jour vos coordonnées régulièrement », conclut Dorothée Dorée.

Photo d'illustration

Vers la création d’un média central qui recense les signalements liés aux vols des animaux ?

Le vol d’un animal de compagnie ? Une situation que Véronique Gaboriau connaît bien. Des membres de sa famille en ont fait l’amère expérience : leur chien a été kidnappé directement dans leur jardin. Ce jour-là, 2 autres toutous ont malheureusement été victimes d’un tel rapt dans le village.

« À ce moment-là, on ne sait pas quoi faire et où on doit aller, confie l’intervenante, il existe plein de sites, mais il y a aussi des opportunistes qui disent faire de la communication animale ou être magnétiseurs, et font payer. Beaucoup de gens se font avoir comme ça. »

Comme expliqué au cours de ce débat, il est essentiel de porter plainte immédiatement auprès des autorités en cas de vol d’un animal. Des organismes, comme la Brigade de protection animale, peuvent diffuser les informations en ligne de façon très sérieuse pour aider aux recherches.

En règle générale, ce sont surtout les chiens de race et non stérilisés qui se trouvent dans la ligne de mire des voleurs. On se souvient du Border Collie Omora, enlevé à Paris en septembre 2023, alors que son maître avait été contraint de le laisser attaché quelques minutes à l’entrée d’un magasin pour s’acheter un repas.

En plus d’engager les commerçants à accepter l’accueil des animaux de compagnie, l’idée d’un média central recensant les alertes de vols et les retrouvailles a été mise sur la table. « Un vol peut arriver, mais au-delà de ça, il faut faire de la prévention auprès des propriétaires, suggère Véronique, on ne laisse pas son chien divaguer seul », par exemple.

Un animal identifié a plus de change d’être retrouvé par son propriétaire

Experte dans la gestion de l’animal en zone habitée, la SACPA a lancé VigiPets.fr pour déclarer son animal perdu et permettre des retrouvailles le plus rapidement possible.

Tous les ans, la SACPA récupère près de 60 000 animaux. Comme le rappelle Jean-François Fontenau, le but de la fourrière est de récupérer les animaux en divagation sur la voie publique et de retrouver leur propriétaire, notamment grâce à leur identification. Un animal déposé à la fourrière doit être gardé dans un délai minimum de 8 jours ouvrés et francs.

« Environ 70 % des chiens qui rentrent en fourrière sont restitués à leur propriétaire, explique Jean-François Fontenau, pour les chats, malheureusement, on est autour des 10-12 %. Seulement 9 % des chats entrant dans nos structures sont identifiés. » À noter que les animaux non identifiés le deviennent systématiquement à leur entrée en fourrière.

Si des personnes recherchent leur fidèle compagnon, la première démarche est de « contacter les services de la collectivité afin de savoir si cet animal a été récupéré par la fourrière ».

Visiblement, on observe une « augmentation sensible d’animaux perdus sur le lieu de vacances », notamment « sur les zones côtières, où il y a du tourisme ». Comme l’affirme Katia Renard au cours de la discussion, un animal identifié a plus de chance de retrouver sa famille.

Mais au terme des 8 jours de garde en fourrière, quel est donc le devenir des animaux ? La SACPA a pris le parti d’éviter un maximum les euthanasies. À la fin de ce délai, ils peuvent être proposés à l’adoption par des associations de protection animale. Mais comme l’indique Jean-François Fontenau, « la situation est compliquée », car « les refuges sont saturés ».

De plus, l’intervenant revient sur l’augmentation de Molosses et de Malinois abandonnés. « Ces animaux sont de plus en plus nombreux, déclare-t-il, on est sur des délais de garde de pratiquement 60 jours. Or, ce n’est pas la mission de la fourrière. »

Photo d'illustration

Préparer les vacances avec son animal de compagnie grâce à emmenetonchien.com

Les grandes vacances arrivent à grands pas. Pour nombre de Français, l’organisation provoque du stress et fait naître des myriades de questions : que faire de son animal de compagnie ? S’il accompagne ses adoptants, où peuvent-ils séjourner ? Quelles sont les activités dog-friendly sur le lieu de destination ?

Le site emmenetonchien.com propose des solutions pour ne pas avoir à se séparer de son animal pendant le séjour, faciliter le départ en vacances et vivre de belles expériences en famille. Aujourd’hui, près de 6 000 adresses dog-friendly sont répertoriées sur toute la France principalement (hébergements, activités…).

En outre, la plateforme créée par Sophie Morche labellise les lieux où les maîtres et leurs chiens sont les bienvenus ensemble. L’objectif est « de les accueillir avec bienveillance, pas seulement de les tolérer », précise l’invitée, « c’est mettre en place des services et des aménagements pour ces clients ». À travers ce label et des outils au poil, l’équipe d’emmenetonchien.com accompagne également les professionnels du tourisme dans l’accueil des animaux de compagnie.

Pour finir, la plateforme a récemment ajouté les filtres « chat » et « NAC » dans la recherche d'hébergement, pour permettre aux propriétaires de ces animaux de profiter de leurs vacances en toute sérénité.