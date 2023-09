Récemment adoptée, une chienne exprime sa gratitude envers sa maîtresse et émeut des milliers d'internautes (vidéo)

Depuis qu’elle a quitté le refuge et qu’elle a rejoint le foyer d’Hellen Lessard, Tundra est persuadée d’avoir trouvé chaussure à sa patte. Cette chienne de sauvetage fait preuve d’un amour sans équivoque envers celle qui l’a sauvée, et est parvenue à émouvoir des milliers d’internautes.

Dans les refuges du monde entier, les animaux attendent désespérément que quelqu’un leur tende la main et leur ouvre les portes éternelles d’un foyer. Lorsqu’ils accèdent enfin à ce rêve absolu, leur loyauté et leur reconnaissance peuvent parfois surprendre, tant elles sont expansives.

C'est précisément ce que Tundra, une chienne au poil ras, a récemment démontré en rejoignant le foyer de sa nouvelle maîtresse, Hellen Lessard, où vivent déjà plusieurs autres animaux. Malgré des débuts quelque peu hésitants, Tundra a rapidement trouvé sa place au sein de sa nouvelle famille, et elle a choisi de montrer sa gratitude d'une façon touchante, comme le partage Newsweek.

Un moment de pure tendresse

Tundra a su se lier d’une manière profonde et émotionnelle avec sa nouvelle maîtresse. D’ailleurs, un moment particulièrement émouvant a été diffusé sur TikTok le 15 septembre dernier, et la chienne a conquis le cœur de plus d’un million d’internautes grâce à sa preuve d’affection.

Un moment de pure tendresse. « C’est le moment où tu réalises que ton chien de sauvetage se sent en sécurité et qu’il t’aime, a écrit Hellen sur sa vidéo TikTok. J’espère que nous te permettrons de t’épanouir jusqu’à la fin de ta vie, ma jolie. »

La fameuse séquence vidéo montre Tundra allongée sur le canapé avec Hellen et un Carlin, puis celui-ci s’en va et lui laisse suffisamment de place pour qu’elle s’allonge dans les bras de sa maîtresse. Un instant magique et hors du temps !

@whorablereligion / TikTok

Tundra, avec son geste sincère et sa reconnaissance éternelle, nous rappelle que nos amis à 4 pattes sont capables de ressentir des émotions profondes. Le précieux lien qui l’unit à sa maîtresse est une source d’inspiration pour tous les amoureux des animaux, et il souligne tous les bienfaits de l’adoption des chiens et des chats de refuge.