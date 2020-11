Récemment adopté, ce chien force ses nouveaux parents à le porter à chaque fois qu'il croise un escalier grâce à son jeu d'acteur !

© Natalie Bretey

Titan n’aime pas les escaliers. A chaque fois qu’il est appelé à en monter, ce chien sait convaincre ses parents de le porter. Pour cela, il fait appel à ses talents d’acteur.

Qui a dit que les chiens ne pouvaient pas jouer la comédie ? Titan, un Bouledogue Américain de 7 ans, brille tout particulièrement dans ce domaine et mériterait même un oscar pour ses prestations.

Quand Natalie Bretey et son compagnon l’ont adopté en août dernier au Furry Friends Animal Refuge, situé à West Des Moines dans l’Iowa, ils savaient déjà qu’ils s’apprêtaient à accueillir un canidé amical et affectueux. Ce qu’ils ignoraient, en revanche, c’est qu’ils allaient avoir affaire à un toutou des plus têtus.

Sa maîtresse raconte notamment à The Dodo qu’il arrive souvent au quadrupède de s’arrêter lors des promenades pour essayer de prendre la direction que lui a choisie. Il décide également d’observer des pauses fréquentes non pas pour se reposer, mais pour regarder les gens et les voitures passer.

Toutefois, ce qu’il déteste par-dessus tout, ce sont les escaliers. Le couple s’en est rendu compte dès le premier jour. Dès qu’il se retrouve au pied des marches, y compris quand il s’agit de retourner à l’appartement, Monsieur Titan se braque. Il refuse catégoriquement de faire l’effort.

Il va même jusqu’à se muer en comédien, feignant de boiter. Ses parents doivent alors le porter, puis, lorsqu’ils arrivent en haut, la boiterie disparaît comme par enchantement et le chien se remet à courir comme un fou jusqu’à la porte.

Bien sûr, Natalie Bretey et son petit-ami se sont maintes fois demandé si cette aversion pour les escaliers n’était pas due à sa dysplasie de la hanche. Cette dernière ne s’est d’ailleurs pas encore manifestée. Le couple pense aussi que Titan n’avait jamais connu d’escalier dans sa vie passée, avant son adoption. Ils font très attention à sa santé et vérifient à chaque fois si son attitude est véritablement due à la douleur. Mais jusque-là, c’est surtout le côté forte tête de Titan qui prévaut.

A lire aussi : Abandonné, ce chien vivait dans un tronc d'arbre, une association lui enseigne la confiance et l'amour !

Sa maman raconte une autre anecdote à son sujet : « La semaine dernière, alors qu’il portait son nouveau pyjama, il a trébuché sur la première marche. Il a levé la patte et m’a regardée comme pour me dire qu’il avait extrêmement mal. J’ai appelé son papa pour qu’il le porte. […] Avant même d’arriver en haut de l’escalier, Titan se préparait à descendre des bras [de son maître] et à regagner le sol. La douleur n’était plus là et il a couru jusqu’à la porte. Nous avons juste ri. C’est un grand acteur. »