Ravi d’accueillir un plombier chez lui, un Golden Retriever tient absolument à lui apporter son aide (vidéo)

C’est sur le compte TikTok @hubertthegoldenretriever que 2 Golden Retrievers, Hubert et Albert, ont obtenu une certaine notoriété. Leur propriétaire, Fie Mortensen, vit à Copenhague (Danemark) et aime partager avec les internautes les petites histoires quotidiennes de ses chiens. Très accueillant, Albert aime aller à la rencontre des étrangers. C’est ainsi qu’il s’est aussi senti investi d’une mission lorsqu’un plombier est intervenu chez sa maîtresse pour réparer l’évier.

@hubertthegoldenretriever / TikTok

Apporter son aide à tout prix

Lors de l’arrivée du plombier, Albert s’est précipité vers le professionnel qui s’était installé sous l’évier pour commencer les réparations. Le plombier lui a bien précisé qu’il n’avait pas besoin d’aide, mais le canidé n’en a fait qu’à sa tête, approchant l’homme à l’œuvre de plus en plus près, jusqu’à se glisser dans le placard de la cuisine.

Sur la vidéo publiée par Fie Mortensen, on comprend qu’Albert se sent très impliqué et qu’il veut assister à toutes les étapes de la réparation.

Un ami des animaux

Le plombier a sans doute été gêné par le chien entreprenant ne renonçant pas à son idée de départ. Selon la maîtresse d’Albert, le professionnel aurait pris du retard. Il a aussi montré qu’il aimait vraiment les chiens. Malgré la gêne évidente, l’homme a caressé Albert à plusieurs reprises. Le Golden Retriever a à ce propos interprété un tel geste comme une confirmation de l’utilité de sa présence.

Fie Mortensen expliquait à Newsweek que le plombier connaissait en réalité déjà ses 2 chiens et qu’il était bien au courant de leur caractère très « amical ». La Danoise affirmait, en parlant d’Albert : « Il aime tout le monde et est toujours très curieux. Il veut participer à tout ce que l’on fait ».

@hubertthegoldenretriever / TikTok

Une scène qui donne le sourire

Si la propriétaire affirmait que le travail du plombier ne nécessitait a priori pas la présence d’un Golden Retriever, les internautes ont pris un parti tout autre en commentaires. L’un d’entre eux défendait : « Quel genre de travail ne nécessite aucun Golden Retriever ? Je suis presque sûr que chaque tâche en nécessite au moins un ! ».

D’autres ont affirmé avec conviction que le plombier devait avoir besoin d’aide, mais qu’il ne le savait probablement pas encore.