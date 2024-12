Un plombier va au-delà de son travail en mettant le chiot de son client en sécurité (vidéo)

Une famille a été témoin d’une scène pleine de tendresse en visionnant la caméra de surveillance qui donne sur la cage de ses chiens. Le plombier chargé de réparer les installations dans le logement a mis l’un de ses chiots en sécurité après que ce dernier a tenté de s’enfuir. Il a ensuite pris soin d’offrir de la tendresse à la maman.

Depuis quelques semaines, un utilisateur de TikTok nommé @karlsim1 a fait de la place chez lui pour accueillir toute une fratrie de Cavaliers King Charles. Sa chienne a donné naissance à des petites boules de poils qui grandissent très vite !

Un geste de tendresse

Ces dernières commencent à se déplacer dans leur enclos pour découvrir leur environnement. Quand il est à la maison, @karlsim1 peut veiller sur elles et éviter qu’elles s’éloignent trop de leur mère. Lorsqu’il s’absente et que son conjoint n’est pas sur place non plus, il ferme la cage afin que tout le monde reste en sécurité.

Néanmoins, les petits sont de plus en plus débrouillards et tentent coûte que coûte de découvrir le monde. Pendant que ses propriétaires étaient absents, l’un d’eux s’est échappé de son coin pour se diriger vers sa mère. @karlsim1 n’était pas là pour le surveiller, mais il a pu compter sur le soutien de son plombier. Dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux et relayée par Newsweek, les internautes ont fait la connaissance de cet homme plein de bonté.

Ce dernier s’est inquiété en voyant le chiot partir un peu trop loin de sa fratrie et l’a ramené au bon endroit. Mais avant de partir, il a pris soin d’adresser des caresses à la maman des chiots. Laquelle a apprécié ce geste de tendresse. @karlsim1 a découvert cette scène émouvante sur sa caméra de vidéosurveillance et a indiqué : « Quand notre plombier sauve la situation et nous aide non seulement avec la plomberie, mais aussi avec notre petit chiot échappé ».

Les utilisateurs de la plateforme ont également été charmés par la gentillesse du monsieur : « Quel homme adorable », écrivait l’un d’eux, « Il est meilleur que moi. J'en aurais un dans ma poche avant de partir », plaisantait quelqu’un d’autre.