Quand un Golden Retriever adulte apprend à son jeune congénère l'art de patauger dans la boue (vidéo)

Quand on est grand, on est censé être un bon exemple pour les plus jeunes et ne surtout pas leur apprendre à faire des bêtises. Ce n’est manifestement pas de cette façon qu’un Golden Retriever adulte, surnommé Thing 1 par sa maîtresse, voit les choses. Déterminé à montrer à un chiot de la même race comment on s’amuse dans la boue, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.