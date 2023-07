Quand un chien refuse l'escalier : la drôle d'obsession de Bear (vidéo)

Tout comme les humains, les chiens peuvent avoir peur de choses qui paraissent pourtant anodines. Certains sont effrayés à l’idée de se retrouver dans un ascenseur. L’exiguïté, l’enfermement et le mouvement de la cabine ont de quoi les pétrifier, même s’ils ne sont appelés à y passer que quelques secondes.

Bear, lui, n’est pas du tout concerné par cette phobie. C’est même tout à fait l’inverse pour ce chien fort sympathique, puisqu’il adore prendre l’ascenseur et réclame systématiquement à sa maîtresse de s’en servir au lieu de monter les marches afin de rejoindre leur appartement.

Sa propriétaire s’appelle Makena Patterson, alias « @makadamiaa_ » sur TikTok. Sur le réseau social, elle partage régulièrement des vidéos montrant le quotidien de Bear.

Dans l’une de ces séquences, on peut justement voir à quel point ce croisé Rottweiler aime prendre l’ascenseur. La vidéo en question, postée le 6 juillet sur la plateforme et relayée par Parade Pets, totalise 1,3 millions de vues à ce jour.



@makadamiaa_ / TikTok

Makena Patterson, qui vit entre Los Angeles et New York, y explique que Bear « a eu son premier tour d’ascenseur quelques mois plus tôt, et maintenant, il en est obsédé ».

Un pur moment de bonheur pour Bear

Le quadrupède entre dans le hall d’immeuble avec sa maîtresse après sa promenade habituelle. Il snobe l’escalier qui est pourtant directement face à lui et préfère prendre la direction de l’ascenseur. Il s’arrête pour regarder Makena Patterson et lui signifier son choix.

Le chien poursuit sa route en remuant joyeusement la queue. Il continue de le faire en montant dans l’ascenseur, et c’est avec autant d’enthousiasme qu’il en sort pour regagner son domicile.

Les chiens ont toutes sortes de passions que les humains ont du mal à décrypter, et celle de Bear pour les ascenseurs n’en est pas moins énigmatique. Son attitude est toutefois amusante et touchante. Il est clairement heureux et plein d’entrain. On imagine le bonheur qu’il apporte à sa famille au quotidien. Tant qu’on ne lui demande pas de monter les escaliers, bien entendu…