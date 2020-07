Propriétaire de 4 chiens âgés qu'elle vient d'adopter, elle leur invente un ascenseur sur-mesure !

Pour faciliter la vie à ses chiens, seniors pour la plupart, une femme a décidé de construire un monte-escalier unique en son genre.

Sonya Karimi vit à la Nouvelle-Orléans en Louisiane (Sud des Etats-Unis), avec son fiancé et leurs 4 chiens, dont 3 âgés. L’un est un Boston Terrier et les autres sont tous des Carlins.

Elle avait adopté l’un d’eux, prénommé Bodhi, il y a quelques mois. C’est parce que ce dernier souffrait au niveau du ligament du genou que la jeune femme a réfléchi à un moyen de lui faciliter les montées et descentes d’escalier.

Elle a donc eu l’idée de construire un ascenseur pour ses chiens, comme le raconte Bored Panda. Il s’agit, plus précisément, d’un monte-escalier en bois.

Le dispositif est constitué d’un support muni de rails sur lequel coulisse une nacelle accueillant les quadrupèdes. A l’aide de commandes, Sonya Karimi actionne le tout pour faire monter ou descendre la nacelle, puis ouvre la porte pour permettre à l’occupant d’en sortir en toute sécurité.

Pour accéder au monte-escalier depuis le bas, leur maîtresse a également fabriqué une rampe et une plateforme. Son fiancé Zach et les parents de celui-ci l’ont d’ailleurs aidée sur ce projet baptisé « Doggie-vator » (contraction des termes « doggie » et « elevator »).

Sonya Karimi raconte que l’idée lui était venue pendant qu’elle travaillait, elle qui est ergothérapeute : « Au travail, j’ai vu à quel point les monte-escaliers aidaient les gens. J’étais donc surprise de constater qu’il n’y avait rien de similaire pour les chiens ». Voilà comment le Doggie-vator est né, pour le plus grand bonheur de son quatuor de compagnons à 4 pattes. Même Emery le plus jeune, qui n’a que 4 ans, y a pris goût.