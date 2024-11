Promis à une issue fatale à cause d’une grave blessure à l’œil, un petit chien errant reçoit l’aide in extremis d’une association de sauvetage (vidéo)

Retrouvé errant sans puce électronique et avec une sérieuse blessure à l’œil, le pauvre Winky était sur le point d’être inscrit sur la liste des animaux à endormir pour toujours. Une association de sauvetage est heureusement intervenue pour lui offrir une chance de démarrer une nouvelle vie.

Selon l'association de protection des animaux Animal Rescuers For Change, c’est en Californie que l’on trouve la plus grande population d'animaux sans abri des États-Unis. Il s’agit aussi de l'État où le plus grand nombre d'animaux sont euthanasiés. C’est dans ce contexte qu’un petit chien errant de 5 ans aujourd'hui nommé Winky a récemment échappé à une mort certaine.

Un chien en sursis

Recueilli par le refuge pour animaux Devore Animal Shelter, situé dans le comté de San Bernardino (Californie, États-Unis), Winky n'avait pas de puce électronique. Il était également en piteux état. Le petit chien avait en effet perdu un œil à cause d'une blessure subie avant son sauvetage.

Crusty Crew Rescue / Facebook

Le vétérinaire du refuge a alors tenté de retirer son œil, mais il n’a pas réalisé correctement l’ablation provoquant ainsi le gonflement de la zone d’incision. Cette blessure à l’œil qui guérissait mal a presque conduit la pauvre boule de poils à l'euthanasie. En effet, ce petit chien errant était considéré comme n’ayant « aucun autre intérêt de sauvetage ».

Crusty Crew Rescue, une organisation à but non lucratif dédiée à sauver la vie des chiens âgés ainsi qu'à aider les animaux en danger, a heureusement pu voler au secours de Winky pour lui éviter le pire.

Crusty Crew Rescue / Facebook

Sauvé in extremis

Lisette McLellan, la fondatrice et gérante de Crusty Crew Rescue, a confié à Newsweek qu’elle avait noué des liens avec les chiens du refuge de Devore et que c’était de cette manière qu’elle avait rencontré Winky.

Lisette et son association ont commencé par soigner la boule de poils borgne. « Notre vétérinaire a dû intervenir pour ôter une glande qui aurait dû être retirée lorsque son œil a été enlevé », a déclaré Lisette McLellan.

A lire aussi : Jugé non adoptable par un refuge, un chien devient un champion d’agility grâce à l’amour et à la patience de sa maîtresse

Aujourd’hui, Winky est complètement guéri et n’espère qu’une seule chose : trouver enfin sa nouvelle famille pour la vie. En attendant, il profite de la compagnie de ses frères et sœurs adoptifs dans sa famille d’accueil.

Stérilisé, vacciné, respectueux des chiens et des chats et capable de marcher en laisse, le petit Winky a hâte de pouvoir se promener avec ses nouveaux maîtres qu’il saura couvrir d’amour. La petite boule de poils a toutefois besoin d’une famille patiente prête à travailler dur avec lui et à lui gratouiller le ventre. Après une vie d’aventures éprouvantes, Winky est quant à lui prêt à trouver le chemin de sa maison pour toujours.