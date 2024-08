Profitant d’un évènement spécial, des dizaines de chiens ont pu s’amuser avec leurs maîtres dans la piscine d’un parc aquatique (vidéo)

Ce n’est pas un spectacle auquel on assiste tous les jours : des dizaines de chiens qui jouent ensemble dans la piscine d’un parc aquatique. Le Bainbridge Parks and Rec District situé à Baindbridge Island dans l’État de Washington (États-Unis) a en effet ouvert ses portes aux toutous afin qu’ils puissent profiter du bassin avant que celui-ci soit vidé pour des travaux de réfection.

Avant la fermeture de la piscine Don Nakata pour en remplacer le revêtement, le parc aquatique Bainbridge Parks and Rec District (Washington, États-Unis) a organisé un évènement exceptionnel et atypique : « Pups in the Pool », une journée durant laquelle les chiens locaux ont eu la chance de jouer dans le bassin. Cette joyeuse réunion a rencontré un vif succès comme le rapporte le média Kitsap Sun.

Une belle organisation

Ouvrir ses portes aux toutous était une première pour le Bainbridge Parks. Jenette Reneau, l'administratrice du programme aquatique qui a déjà organisé des événements de ce type au Texas et en Californie, n’a pas eu de mal à convaincre la direction du centre de Bainbridge. Après tout, « qui n’aime pas voir des chiots heureux courir dans l’eau ? », a-t-elle déclaré.

Kitsap Sun

L'événement a mobilisé une foule de « barricades humaines », de sauveteurs et de personnes « prêtes à intervenir avec des sacs à crottes et un filet à tout moment ».

Pour plus de facilité, le programme Pups in the Pool a été divisé en plusieurs catégories : chiens du refuge de la Kitsap Humane Society, chiens pesant moins de 16 kg et chiens de toutes tailles. Tous les toutous participants ont également reçu un sac cadeau gratuit offert par un magasin animalier local.

Kitsap Sun

Un joyeux chaos

Au total, 47 chiens chanceux ont participé à cet évènement unique. Les toutous ont pu faire des allers-retours dans la piscine en aboyant, chasser des balles et jeter de l'eau sur leurs propriétaires et les observateurs.

« Il adore ça. Il s'éclate », a déclaré Dan O'Shea, en regardant Duncan, son Cairn Terrier, courir après un autre chien.

Quand certains toutous n’avaient jamais nagé auparavant et portaient un gilet de sauvetage par précaution, d’autres ont plongé sans hésitation. C’est le cas de Freddy Mercury, un petit Caniche croisé blanc qui a barboté dans la partie peu profonde de la piscine en agitant frénétiquement ses pattes avant et qui a provoqué des fous rires chez les observateurs. « C'est une véritable diva. », a déclaré fièrement sa propriétaire.

Kitsap Sun

Peu importe leur style, tous les chiens ont été ravis de cette réunion festive à la piscine et ils ont tous extrêmement bien dormi le soir !