Privée de ses yeux, une chienne errante et délaissée fait une rencontre qui va transformer sa vie (vidéo)

Il y a 3 ans, une femme se promenait dans un parc proche de chez elle, au Mexique, avant de tomber sur une scène déchirante : une chienne abandonnée se tenait près d’une clôture. Pour couronner le tout, la pauvre bête était privée de ses yeux, et ne pouvait pas voir le monde qui l’entourait…

Désespérée, la femme qui l’avait repérée a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Elle ne pouvait pas la récupérer et espérait de tout cœur que quelqu’un d’autre se manifesterait pour lui venir en aide. Heureusement, elle n’a pas eu besoin d’attendre longtemps.

L’arrivée d’un ange gardien

C’est à ce moment-là que Mauricio Perez a entendu parler de son histoire et a décidé de chambouler son destin. « Je suis allé la chercher sans hésiter, a-t-il déclaré à The Dodo. Elle était si maigre. On voyait ses os. »

Mauricio a pris la chienne effrayée dans ses bras et l’a ramenée chez lui. « Ma petite amie m'a aidé à lui donner un bain, puis nous l'avons emmenée chez le vétérinaire, poursuit-il. Il nous a dit qu'elle n'était pas née sans yeux, mais que quelque chose lui était arrivé, comme une blessure ou une infection non traitée. Je pense que ses anciens propriétaires l'ont maltraitée, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir avec certitude. »

Mauricio Perez / Facebook

Rien ne pourra rendre la vue à cette chienne, mais Mauricio s’est engagé à guérir son âme. Il l’a baptisée Concha et, jour après jour, il a su gagner sa confiance. « C'était tout un processus, se souvient-il. Nous lui avons donné du temps pour qu’elle se sente en sécurité, en la caressant chaque jour jusqu'à ce qu'elle commence à se débarrasser de sa peur. »

La métamorphose

Avec le temps, la timidité de Concha a disparu. La lumière de l’amour avait réussi à percer l’obscurité de son monde… Et la chienne était tellement à l’aise avec son maître qu’elle n’avait même pas besoin des accessoires de motricité qu’il lui avait achetés.

Mauricio Perez / Facebook

« Elle sait où sont toutes les portes et tous les meubles de la maison, explique Mauricio. Elle sait où se trouvent sa nourriture et son eau. Elle est très intelligente. On ne devinerait jamais qu'elle n'a pas d’yeux ! »

Mauricio Perez / Facebook

Aujourd’hui, cela fait 3 ans que Concha a été retrouvée dans la rue, et sa vie a bien changé. Grâce à l’amour de son ange gardien, la chienne est méconnaissable. « Elle est heureuse et en bonne santé, elle va très bien, se félicite-t-il. Elle a changé ma vie, et je suis heureux d’avoir pu changer la sienne. »