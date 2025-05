Pris au piège par un piquet en métal, ce chiot de 3 mois subit une opération d’urgence pour rester en vie

Mandi est une britannique quadragénaire qui aime les chiens par-dessus tout. Lorsque son toutou est malheureusement décédé, elle a choisi d’adopter rapidement une autre boule de poils. Elle a donc jeté son dévolu sur Paddy, un adorable petit chiot noir à l’énergie débordante. Comme tous les chiots, Paddy explore et fait des bêtises… La plus grosse était de s’amuser avec un long piquet en métal qui ornait le jardin.

Jusqu’au jour où un drame s’est produit. “J'étais à l'étage et j'ai soudain entendu Paddy crier dans le jardin. Alors j'ai couru en m'attendant à ce qu'il soit coincé ou quelque chose comme ça. Cependant, il courait partout avec le piquet en métal dans la bouche”, a expliqué Mandi lors d’un entretien accordé au Mirror.

© 608 Vet Practice / SWNS

Un piquet de 1,50 mètres dans la gueule !

Rapidement, la propriétaire du chiot se rend compte que la situation est très grave. “J’ai réussi à l’attraper et j’ai découvert qu’il l’avait coincé dans sa bouche. C’était une décoration de jardin. Paddy n’arrêtait pas de la mâcher, alors nous l’avions retirée et l’avions mise hors de portée sur une table. Malheureusement, nous n’avions pas remarqué qu’un membre de la famille l’avait remise en terre”, a-t-elle poursuivi. Immédiatement, Mandi et son mari transportent le petit jusqu’à la voiture afin de l'emmener chez le vétérinaire. Malheureusement, le piquet était si grand (1,50 mètre !) qu’il était impossible de le faire rentrer dans le véhicule. L’homme a donc dû scier 60 cm de métal avant de pouvoir prendre la route.

© 608 Vet Practice / SWNS

Une fois sur place, Paddy a été pris en charge. Une radio a révélé que le piquet s’était logé dans sa mâchoire inférieure. Une opération chirurgicale a été programmée en urgence. “Nous étions très inquiets, car il était si jeune et avait subi une blessure terrible. Nous ne pensions pas qu’il survivrait à l’opération…”, se souvient Mandi. L’intervention aura duré plus d’une heure et demie.

“Ce type d'opération était particulièrement difficile dans ce cas en raison de son jeune âge et de sa petite taille. (…) Une fois retiré, nous avons soigneusement examiné la zone touchée pour déceler d’autres dommages. Nous étions préoccupés par une éventuelle infection, raison pour laquelle toute la zone depuis l’incision jusqu’à la bouche a été soigneusement rincée. Cela a permis d’éliminer de nombreuses petites particules de métal et de plastique”, a expliqué la vétérinaire Silvia Ruiz. Heureusement, Paddy va beaucoup mieux. Dès le lendemain, il courait à nouveau partout comme si de rien n’était.

© 608 Vet Practice / SWNS