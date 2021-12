Un chien Malinois errant sur l'autoroute A8 repéré près d'Antibes et pris en charge par les pompiers

Un chien Malinois errant sur l'autoroute A8 repéré près d'Antibes et pris en charge par les pompiers

Photo d'illustration

Un Berger Belge Malinois avait été vu aux abords de l’autoroute A8 en direction de Cannes, suscitant l’inquiétude de nombreux usagers qui ont contacté les secours. Pompiers, gendarmes et service autoroutier sont intervenus pour mettre le chien en sécurité. Sa propriétaire a été retrouvée grâce aux réseaux sociaux.

Un chien qui risquait l’accident sur une portion d’autoroute en Côte-d’Azur a été pris en charge par les secours antibois et restitué à sa famille, comme le rapportait Nice-Matin le mardi 28 décembre.

Le sauvetage a eu lieu hier matin. Après l’alerte lancée par les usagers de l’autoroute, les sapeurs-pompiers basés à Antibes (06) se sont rendus sur les lieux pour localiser le quadrupède et le mettre hors de danger. Sa présence autour de la voie rapide constituait un risque tant pour lui-même que pour les automobilistes. Il s’agissait donc d’une urgence.

Les gendarmes et une équipe d’Escota, l’entreprise chargée de la gestion de l’autoroute, ont également pris part à l’opération.



Image d'illustration

Le chien en question est un Berger Belge Malinois portant un collier bleu, d’après la description fournie sur la page Facebook « Upa 06 - Urgence pour un animal réseau de bénévoles ».

Le canidé prenait la direction de Cannes et évoluait le long de la voie sud, précise Nice-Matin. Il se trouvait à proximité de Villeneuve-Loubet.

Secouru et remis à sa propriétaire

Les sapeurs-pompiers ont réussi à le rattraper, puis l’ont emmené dans leur caserne. Sain et sauf, le chien était désormais en sécurité, mais il fallait encore retrouver ses maîtres. D’après une mise à jour du post publié par la page Facebook citée plus haut, le Malinois a bel et bien été remis à sa propriétaire, qui a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont permis ces retrouvailles.

A lire aussi : Un chien sans museau fait un voyage de 5 000 kilomètres pour commencer une nouvelle vie (vidéo)

Outre les pompiers, la gendarmerie et le service autoroutier, on compte également la Police municipale et les Gardes nature communaux de Villeneuve-Loubet au nombre des intervenants dans cette opération qui s’est, heureusement, parfaitement terminée.