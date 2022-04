Printemps : attention au retour des tiques et protégez votre animal !

Avec l’arrivée du printemps, les tiques sont de retour et guettent la moindre occasion pour s’accrocher à nos animaux de compagnie. Protéger ces derniers contre les parasites est indispensable. Une experte rappelle les bons réflexes à avoir dans ce sens.

Avec des températures plus clémentes et des journées qui s’allongent, les promenades des chiens deviennent encore plus agréables. Un danger les guette toutefois lors des virées en forêt, parmi les hautes herbes et les buissons ; les tiques. Ces minuscules parasites se tiennent en embuscade, prêtes à s’accrocher à un hôte potentiel pour se nourrir de son sang.

« Les tiques ont une préférence pour les endroits doux et bien irrigués comme les oreilles ou la région lombaire », indique Janine Cirini, experte en animaux de compagnie chez l’association internationale Quatre Pattes, à PressPortal ce mercredi 13 avril.

Elle appelle les propriétaires à examiner soigneusement le pelage et la peau de leur chien ou chat après les sorties. Si des tiques sont découvertes, elles doivent être systématiquement retirées avec un crochet tire-tique. Janine Cirini explique la procédure à suivre : « s’approcher le plus près possible de la peau du chien ou du chat et pincer la tête du parasite avant de l’extraire lentement en tirant doucement ». Il est important de veiller à bien en enlever la tête et à ne pas l’écraser, sans quoi, « elle libère d’éventuels agents pathogènes ».

Des agents susceptibles de provoquer bien des maladies, dont certaines très graves : piroplasmose, maladie de Lyme, ehrlichiose… Sans oublier le risque d’anémie en cas d’infestation importante.

Traiter les zones piquées et en surveiller l’évolution

Une fois les tiques retirées, les zones de peau piquées sont à désinfecter et surveiller. Certains symptômes survenant après les morsures doivent alerter et nécessitent une prise en charge vétérinaire. Janine Cirini évoque les rougeurs et les inflammations, a fortiori lorsqu’elles sont accompagnées de « fièvre, fatigue ou les ganglions lymphatiques gonflés ».

La meilleure arme contre les tiques reste la prévention. Là encore, le vétérinaire est le mieux à même de choisir la solution adaptée au chien ou au chat. Entre les colliers antiparasitaires, les pipettes spot-on ou encore les sprays, les produits sont variés. Ceux destinés aux canidés ne conviennent pas forcément aux félins. « La molécule active perméthrine, par exemple, est bien tolérée par les chiens, alors qu’elle est toxique pour les chats », souligne Janine Cirini.