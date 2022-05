« Ils sont prêts à emménager chez vous ! » : la SPA organise des portes ouvertes les 21 et 22 mai

Photo d'illustration

Trop nombreux sont les animaux qui attendent dans les refuges qu'une famille daigne les accueillir. Pourtant, chiens, chats et autres petites bêtes sont prêts à poser leurs pattes dans la maison de leurs rêves. Et si c'était la vôtre ? Cette année encore, la Société Protectrice des Animaux (SPA) lance une grande campagne de sensibilisation à l'adoption. Un week-end portes ouvertes est prévu à la fin du mois de mai.

La période estivale est loin d'être ensoleillée pour beaucoup d'animaux. Un nuage sombre se dessine à l'horizon et les menace : l'abandon. Des milliers de victimes sont à déplorer au cours de cette tempête annuelle.

Tous les ans, les associations de protection animale sont sur le pied de guerre pour offrir le gîte et le couvert aux chiens, chats, NAC (nouveaux animaux de compagnie) devenus orphelins du jour au lendemain.

Dans un communiqué, la SPA a indiqué « une baisse des adoptions de 4 % sur les 4 premiers mois de l'année... Autant de places non libérées avant l'été ! ».

« Ils sont prêts à emménager chez vous ! »

Après 2 années marquées par la crise sanitaire, la SPA revient en force et se réjouit d'organiser les « Portes Ouvertes adoption ». Les 21 et 22 mai prochains, 63 refuges et Maisons SPA accueillent le public à bras ouverts afin de donner une chance à leurs pensionnaires de réaliser leur rêve.

Plus de 6 000 chiens, chats et NAC attendent de rencontrer leur âme sœur, celle qui leur offrira une nouvelle vie amplement méritée. Comme le révèle le slogan de la SPA, toutes ces petites bêtes « sont prêtes à emménager chez vous ». Le printemps est synonyme d'amour et de renouveau, la saison parfaite pour lancer une telle campagne ! Peut-être connaîtrez-vous le grand frisson du coup de foudre au cours de ce week-end ?

Si vous désirez adopter un petit compagnon, notez bien les dates dans votre agenda. Cette opération solidaire est l'occasion de concrétiser votre projet et de rendre une boule de poils heureuse. « C'est également un temps fort pour notre association qui permet de valoriser la relation entre l'Homme et l'animal », a déclaré Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

Pour rappel, l'adoption d'un animal de compagnie s'avère un acte mûrement réfléchi. Lors de ces portes ouvertes, n'hésitez pas à échanger avec les équipes qui chouchoutent leurs protégés, et à poser toutes les questions qui fusent dans votre esprit.

Rendez-vous sur le site web de la SPA pour trouver le refuge le plus proche de chez vous.