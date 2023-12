Pourquoi offrir un chien à ses proches pour Noël n’est pas forcément une bonne idée ?

Pour beaucoup, Noël est l'occasion de faire plaisir à sa famille et à ses amis en les gâtant avec des cadeaux. Mais si vous comptez offrir un animal de compagnie à l’un de vos proches amoureux des bêtes, il vaudrait mieux y réfléchir à 2 fois.

Une boule de poils, « c'est pour toute une vie », rappelait Catherine Bailleux, responsable de la SPA d'Orgeval, relayée par le Demotivateur. Cet adorable présent donné pendant les fêtes de fin d'année sera toujours là les mois suivants et les années d'après. Ce n'est donc pas une décision à prendre à la légère, car un animal demande de l'investissement de la part de son maître sur le long terme. Ce dernier est le seul à juger s’il est capable de fournir cela ou non.

photo d'illustration

Une connexion doit se créer au préalable

Comme les humains, les chiens ont leur propre personnalité. Ils ont tous des caractères différents, qui doivent correspondre au tempérament de leur maître. Il en va de même pour leurs besoins. Certains nécessitent de beaucoup se dépenser, et d'autres préfèrent les longues siestes sur le canapé.

Quoi qu'il en soit, le toutou et son adoptant doivent avoir un feeling, « quelque chose qui se crée » selon Catherine Bailleux. Il est donc important que les 2 se rencontrent plusieurs fois avant qu'une décision soit prise. Cela permettra de déterminer s'il y a bel et bien un lien entre eux. Finalement, il s'agit d'un choix très personnel : « On ne peut pas choisir un animal pour quelqu'un d'autre » affirmait la sauveteuse.

photo d'illustration

Une immense responsabilité

Avant d'accueillir un canidé, il faut être certain de pouvoir répondre à ses besoins. Cela nécessite d'avoir des connaissances sur son espèce. En effet, ne pas comprendre sa boule de poils ou ne pas réussir à la gérer peut donner lieu à un abandon par la suite.

A lire aussi : Un chien vole la vedette lors du mariage de ses maîtres en leur faisant une petite farce (vidéo)

Aussi, il ne faut pas négliger l’aspect financier qui a trait à cette décision. Pour les soins, l'alimentation ou encore les jeux, il faut être en mesure de pouvoir sortir son portefeuille. Une fois de plus, seule la personne concernée est à même de savoir si elle dispose des moyens nécessaires pour subvenir au besoin de son quadrupède.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, mettre un chien ou un autre animal sous le sapin à Noël n'est pas forcément une bonne idée, à moins qu'elle soit mûrement réfléchie.