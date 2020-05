Pour s'assurer de l'amour de ses maîtres ce chien à une astuce bien à lui !

© Junior Alvarado

Quasiment tous les jours, Sonic le chien et ses maîtres s’adonnent à un petit jeu qui amuse autant ces derniers que les gens qui le découvrent sur les réseaux sociaux.

Nos chiens sont extrêmement sensibles à l’attention que nous leur portons. Ils sont heureux et rassurés lorsque nous prenons soin d’eux, leur témoignons notre affection et leur accordons de notre temps. A l’inverse, nos amis à 4 pattes deviennent tristes et se sentent seuls si nous les ignorons. Cela peut aller jusqu’à la dépression. Sonic, lui, a une méthode bien à lui pour s’assurer que les siens lui donnent de l’attention, justement.

Vivant à Monterrey au Mexique, ce chien de race Carlin a une habitude assez particulière depuis quelques années et qu’il perpétue quotidiennement. Elle consiste, pour le joyeux quadrupède, à se cacher pour amener sa famille à le chercher.

Toutefois, ses cachettes préférées ne sont pas vraiment efficaces, puisqu’il s’agit de rideaux en dentelle. Sonic semble pourtant persuadé que ceux-ci le rendent invisible aux yeux de ses maîtres. Il faut dire, d’ailleurs, que leur attitude et leur manière de jouer le jeu le renforcent dans sa conviction.

Le rituel est donc le même tous les jours : quand le chien estime que sa famille n’est pas suffisamment attentionnée à son égard, il part se cacher derrière les fins rideaux et ses humains commencent à faire semblant de le chercher et de l’appeler. « Il ne bouge pas d’un poil quand on l’appelle. Il ne fait que nous regarder », raconte Junior Alvarado, son propriétaire, à The Dodo. C’est d’ailleurs lui qui a publié la vidéo ci-dessous sur Facebook, permettant ainsi à de nombreux internautes de s’amusant en découvrant ce sympathique petit manège.

Puis, lorsque Sonic juge que le jeu a assez duré ou que sa famille a retenu la leçon, il sort de sa cachette et tout le monde feint la surprise et le soulagement.