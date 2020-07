Pour retrouver ses propriétaires, ce chien parcourt 90 km et retourne là où il habitait plusieurs années auparavant !

Une chienne voulait retrouver le chemin de sa maison. Elle se rend 90 kilomètres plus loin, oubliant que sa famille avait déménagé.

Cleo est une chienne Labrador qui est âgée de 4 ans. Sa famille habitait une maison à Lawson, une ville de l’Etat du Kansas. Depuis 2 ans, leur adresse a changé. Cleo et sa famille vivent à Olathe à présent.

La chienne, qui s’était perdue et voulait retrouver sa famille, a fait un parcours extraordinaire. En effet, la bête a parcouru 90 kilomètres de routes sinueuses et entrecoupées d’un pont et d’une rivière.

Les nouveaux habitants de la maison à Lawson se sont aperçus un jour de la présence de la chienne. Colton Michael a remarqué que cette dernière ne portait pas de collier, mais était très propre. Elle avait toutefois une puce d'identification et sa femme s'est aperçue que le nom de famille de ses propriétaires était le même que les anciens occupants du logement.

Michael a visité le profil Facebook correspondant et y a vu l’avis de recherche de la chienne. Il les a contactés, comme le rapporte TVA Nouvelles.

La famille de Cleo était inquiète. En apprenant que leur amie s’était rendue à leur ancienne adresse, l’étonnement était à son comble. Ils ne savaient pas comment la chienne avait pu faire ce parcours. La route s'étend sur 90 kilomètres et comporte un pont et une rivière. Mais l’important est que leur précieuse Cleo ait été retrouvée, pour le plus grand bonheur des membres de sa famille.

