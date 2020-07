Pour ne jamais manquer de nourriture, ce chat a appris à exprimer son mécontentement avec des mots humains !

© Barbara Jones

Bacon sait parfaitement se faire comprendre lorsqu’elle a faim. Cette chatte s’exprime alors non pas en miaulant, mais en « s’exclamant », poussant un petit cri étonnamment humain.

Il y a 11 ans, Barbara Jones avait entendu un chaton miauler désespérément devant chez elle. En ouvrant la porte, le petit félin s’était engouffré dans sa maison. Il n’en est plus sorti depuis. Cette chatte à la robe calico, c’est Bacon, et le lien qui existe entre elle et sa maman d’adoption est extrêmement intense.

Bacon n’est pas du genre à se taire lorsqu’elle veut quelque chose, bien au contraire. Elle sait parfaitement se faire comprendre, surtout quand elle a faim. Quand elle s’aperçoit que son écuelle est vide, elle le signale à sa famille non pas en miaulant, mais en « parlant ». Elle a, en effet, appris à imiter l’une des exclamations fétiches de sa maîtresse, comme le raconte The Dodo.

Tous les matins en se réveillant, cette dernière va donner à manger à la chatte et, ce faisant, répète quasiment la même phrase : « Oh oh ! Ta gamelle est vide ! ». Elle lui sert alors son repas et la laisse le déguster tranquillement. Un matin, Bacon l’a surprise en reprenant son « oh oh ! » alors qu’elle attendait son petit déjeuner. Barbara Jones n’en croyait pas ses oreilles.

Depuis, la chatte le dit presque tous les jours au moment de recevoir sa nourriture, comme on peut l’entendre clairement dans cette vidéo filmée en février 2019.

Désormais, quand on lui demande « est-ce que tu veux manger ? », Bacon répond par son habituel « oh oh ! ». Pour elle, cela signifie « nourris-moi ». Voici un autre enregistrement plus récent (février 2020) :

