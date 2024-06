Pour les 95 ans de son père, une femme organise une surprise inoubliable avec une parade des chiens de son quartier

Lisa Meyers a organisé une fête surprise pour son père Ernie Chomor qui s’apprêtait à souffler sur sa 95E bougie. Un bel âge pour lequel il fallait marquer le coup. La femme a donc réuni ce que l’homme aimait le plus au monde, ses proches et des chiens, pour célébrer cette journée si spéciale.

Ernie est un vétéran qui a servi l’armée américaine en tant que soldat de l’air durant la guerre de Corée. Après avoir rendu service à son pays, il a continué d’aider les autres en devenant ambulancier, mentionnait Florida Today. Cela fait désormais 40 ans qu’il est à la retraite.

Une idée originale

Malgré son temps libre, Ernie ne s’est jamais décidé à prendre un chien pour le soutenir dans ses vieux jours. C’est pourtant un véritable amoureux des canidés d’après Lisa. Laquelle s’est rappelé cela en préparant l’anniversaire de son père. Elle était à la recherche d’un cadeau symbolique pour lui : « Il n'a pas besoin d'une autre babiole. Je voulais un souvenir qui fasse déborder son cœur de joie ».

Elle a alors eu l’idée de réunir des chiens autour de chez lui. Elle savait que son père serait aux anges s’il se retrouvait entouré de toutous. Elle a alors posté un message sur les réseaux sociaux pour convier ses voisins propriétaires de chiens à la fête : « J'aimerais qu'une “parade de chiens” surprise vienne dans sa rue pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, voitures et promeneurs bienvenus » a-t-elle écrit.

Une journée mémorable

Le jour J, des dizaines de chiens étaient au rendez-vous avec leur maître. Ils ont paradé dans la rue comme prévu, certains apportant même des drapeaux et accessoires de fête. L’ambiance était à son comble, pour le plus grand bonheur d’Ernie. Paré d’un t-shirt avec inscrit : “Qui a deux pouces et aime les chiens ?”, l’homme a reçu une montagne d’affection de la part des boules de poils.

C’est un moment qu’il n’oubliera certainement jamais : « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu et d'avoir amené ces magnifiques chiens » déclarait-il.

