Pour apaiser son chien malade, une femme quitte son travail et lui offre la plus belle des journées (vidéo)

Partir travailler et laisser son chien ou son chat seul à la maison est toujours un petit déchirement. Mais lorsque l’animal est malade et souffrant, c’est encore pire. Alors quand la propriétaire d’Elvis a découvert que son Labrador Retriever était atteint du syndrome de la queue morte, elle a décidé de poser une journée de congé et de se consacrer entièrement à lui.

© elvisbatzthelab / TikTok

Elvis souffre du syndrome de la queue morte

Le vétérinaire d’Elvis a découvert qu’il était atteint du syndrome de la queue morte, aussi appelé queue cassée ou queue d’eau froide. Cela signifie que sa queue est paralysée mais flasque, et surtout douloureuse.

© elvisbatzthelab / TikTok

Plusieurs causes peuvent en être à l’origine. Une baignade en eau froide, un sport ou un travail intense, un long transport dans une cage… Il n’existe pas de traitement, en dehors du repos et des anti-inflammatoires. Il faut attendre plusieurs jours voire semaines avant un rétablissement complet.

Une journée cocooning pour réconforter Elvis

La propriétaire d’Elvis avait de la peine à le laisser seul avec sa douleur. Elle a donc décidé de prendre une journée de congé et de s’occuper de lui. Elle a organisé son salon de manière à passer des heures ensemble dans un confort douillet. Elle a tout d’abord gonflé un matelas pour agrandir le canapé. Puis elle a installé des couvertures et des coussins.

© elvisbatzthelab / TikTok

Ensuite, elle a invité son Labrador à venir se coucher contre elle, et ils ont regardé des films de chiens à la télévision. Elvis a aussi eu le droit de grignoter une carotte dans le lit. Puis il a dormi, blotti contre sa maman, et recevant de nombreuses caresses.

© elvisbatzthelab / TikTok

Bien que sa propriétaire ne pourra pas être là tous les jours avec lui, il est certain que cette journée a été ressourçante et a fait le plus grand bien au toutou. Souhaitons-lui un rapide rétablissement, et en attendant, regardons la vidéo de ce tendre moment, relayée par Newsweek :

A lire aussi : Ce chien ne peut contenir sa joie lorsqu'il rencontre sa famille d'accueil pour la première fois (vidéo)