Pour aider votre chien à faire face aux intempéries, découvrez les vêtements imperméables signés French Bandit et Flotte

Ciel grisonnant, feuilles qui tombent, mauvais temps… Aucun doute, l’automne s’est bien installé ! Un bon nombre d’entre nous préfèrerait rester sous la couette le matin, et certains toutous aussi. Sortir par temps de pluie ou lorsqu’il fait froid n’est pas toujours agréable pour ces derniers. Alors, afin de les motiver, 2 marques françaises se sont associées et leur ont conçu des tenues au poil.

La référence en matière d’accessoires pour animaux, French Bandit, et Flotte, marque de vêtements imperméables, ont réuni leurs savoir-faire dans la conception de Nouvelle Saison. Cette collection de vestes pour la pluie et de doudounes est destinée à nos amis les toutous. Lesquels ne traîneront plus des pattes pour sortir par temps de chien !

Pour la seconde fois, les 2 entreprises se sont laissé séduire par l’idée de s’associer. La créativité, l’efficacité ou encore la qualité font partie de leurs points communs. Concevoir ensemble un vêtement à la fois esthétique et pratique était une évidence pour elles.

Un imperméable aussi élégant que fonctionnel

En automne, les imperméables peuvent vite devenir indispensables pour les chiens. Écourter sa promenade parce que la pluie bat son plein ne devrait pas être une solution. En revanche, choisir un vêtement adapté afin de rendre les sorties plus agréables est une idée judicieuse.

Avec la veste de pluie Bandit x Flotte, qui sert également de coupe-vent, les boules de poils resteront bien au sec pendant toute la durée de leur balade. Elle est facile à enfiler et se ferme avec un système de boutonnage. Elle est aussi très pratique, notamment pour accrocher une laisse, car une fente à l’arrière est prévue à cet effet. De plus, c'est un produit respectueux de l'environnement parce qu'il est fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Une doudoune pour rester bien au chaud

Pour encore plus de confort, et surtout de chaleur, il est possible d’ajouter une doudoune amovible à l’imperméable. Rembourrée avec un duvet d’origine végétale, elle accompagne les quadrupèdes jusqu’au retour des beaux jours.

A lire aussi : Issu d'un chenil sordide, un Lévrier démarre une nouvelle histoire aux côtés d'un couple bienveillant

© Bandit x Flotte

Les vêtements de la collection Nouvelle Saison sont proposés dans des tailles allant du XS au XL. Ils sont disponibles en divers coloris dès 39 euros. Retrouvez-les sur les sites de French Bandit et de Flotte.