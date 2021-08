Pour aider son chien à combattre son anxiété, elle décide d'adopter un chaton

Poussée par son amour pour les animaux, Samantha Kreisler a adopté le chien le plus maigre et le plus triste d'un refuge à Miami en 2014. En plus de le soigner, elle l'a aidé à vaincre ses crises d'anxiété.

Bien que le personnel du refuge ait essayé de la dissuader d'adopter Lady, Samantha Kreisler a écouté son cœur. « Ils ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il y aurait beaucoup de travail à faire avec elle, à cause de la malnutrition et d'un problème de peau mystérieux sur ses pattes arrière », a expliqué la jeune femme au Dodo. « Elle était si triste et silencieuse dans sa cage, toute seule. »

© Samantha Kreisler

L'Américaine était bien déterminée à offrir la meilleure vie possible à la petite chienne. Malgré les exhortations des bénévoles, elle l'a ramenée à la maison. « Nous avons eu une connexion immédiate », a-t-elle déclaré. Lady s'est montrée très amicale envers sa mère adoptive, qu'elle a couverte de baisers.

© Samantha Kreisler

Une chienne malade et anxieuse

Samantha Kreisler a emmené sa nouvelle protégée chez le vétérinaire. Le praticien a découvert que la malheureuse souffrait de la teigne. Perte de poils, peau suintante, diarrhées, la santé de Lady était préoccupante. Un traitement adéquat lui a permis de combattre ces maux. Mais son plus gros problème demeurait l'anxiété. « J'ai vu dès son plus jeune âge qu'elle était anxieuse chaque fois que je la laissais seule », a confié sa bienfaitrice.

« Elle tombait littéralement malade chaque fois que je la quittais. » À l'époque, elle était étudiante à l'Université de Miami. Elle devait donc s'absenter pour suivre les cours.

Dans un premier temps, elle a réussi à obtenir l'accord de ses professeurs pour conduire son compagnon à 4 pattes sur les bancs de la fac. Mais après avoir commencé un nouveau cycle et rencontré de nouveaux professeurs, elle a été contrainte de laisser Lady chez elle. La chienne n'était plus autorisée à assister aux cours. Samantha Kreisler a rapidement trouvé une solution.

© Samantha Kreisler

Une rencontre peut changer une vie

Comme Lady s'entendait bien avec les chats, sa propriétaire a décidé d'en adopter un. Elle s'est rendue dans le même refuge qu'autrefois et est revenue à la maison avec une charmante boule de poils tigrée.

© Samantha Kreisler

À l'instar de Lady, « je l'ai trouvée assise toute seule dans une cage », a indiqué Samantha Kreisler. « Je l'ai tenue et elle s'est immédiatement endormie sur ma poitrine. » L'Américaine était incontestablement attirée par les animaux les plus solitaires du pays.

© Samantha Kreisler

La cohabitation entre la chatte, nommée Kitty, et la chienne s'est déroulée à merveille. « Lady en est tombée amoureuse au premier regard », a révélé leur propriétaire.

© Samantha Kreisler

A lire aussi : Un Pitbull se lie d'amitié avec un âne "antisocial" (vidéo)

Canidé et félin sont devenus inséparables. Ils mangent, dorment et jouent ensemble chaque jour. Depuis que Kitty est entrée dans sa vie, Lady a vaincu son anxiété. « Elles sont sœurs et meilleures amies », a affirmé Samantha Kreisler.

© Samantha Kreisler