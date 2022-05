Poils de chien et chat : cet aspirateur robot est à 100€ moins cher pendant 6 jours !

Avoir un sol propre c'est bien, le nettoyer sans avoir à lever le petit doigt c'est encore mieux. En raison de ses multiples atouts, le robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal H2O Connect spécial poils d'animaux a de quoi faire trembler ses homologues ordinaires. Véritable messie technologique, il deviendra votre assistant ménager préféré ! En promotion sur Amazon, son prix passe de 299,99 € à 199,99 € et la livraison se révèle être gratuite.

Les bienfaits de la vie commune avec un chien ou un chat ne sont plus à prouver depuis longtemps. Source de motivation, d'inspiration et de joie, nos amis à fourrure tendent à rendre notre vie meilleure. Les propriétaires de ces petits trésors sur pattes sont de sacrés veinards, certes, mais il y a un hic : la perte des poils.

Avouez-le, ce n'est pas très agréable de balader vos petits pieds sur un sol encrassé et de devoir le balayer plusieurs fois par semaine. Avec les longues heures de travail ainsi que les nombreuses responsabilités quotidiennes, vous ne voyez pas vos journées passer. Le soir et le week-end vous avez simplement envie de vous détendre, plutôt que de lustrer le plancher.

Fan des gadgets high-tech ? Si vous vous tourniez vers un robot aspirateur et laveur pour vous faciliter la tâche ? En ce sens, AMIBOT Animal H2O Connect spécial poils d'animaux fera parfaitement l'affaire. Nous vous expliquons pourquoi.

Quelques coups de baguette magique et les poils s'évanouissent !

Que la surface habitable s'avère petite ou grande, l'AMIBOT Animal H2O Connect s'adapte et aspire tous types de sols s'étendant jusqu'à 200 m². Fin (7,2 cm) et léger (2,5 kg), votre « homme de main » se faufile sous n'importe quel meuble. Le dessous de vos tables basses, fauteuils, canapés et autres mobiliers n'ont plus aucun secret pour lui.

Ce poids plume se démarque également par ses mouvements aisés. Intelligent, les obstacles ainsi que le vide ne l'arrêtent pas : grâce à ses capteurs, il les évite.

Avec un réservoir à poussière d'une capacité de 400 ml et un réservoir d'eau de 300 ml, vous êtes certain de découvrir un sol éclatant de propreté après avoir laissé l'appareil travailler silencieusement (2h30 au maximum). Après quoi, une petite pause syndicale s'impose pour recharger les batteries.

Le nec ultra des aspirateurs robots

Pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie, AMIBOT a l'avantage d'être équipé d'une tripotée d'accessoires utiles et efficaces :

Une brosse centrale en caoutchouc balaie les résidus de toutes sortes, dont les poils, sur n'importe quel type de surface.

2 brosses latérales prennent les déchets par la peau du cou et les rabattent vers le réservoir à poussière.

Un pré-filtre et un filtre de protection emprisonnent les plus grosses particules de saletés. Impossible d'y échapper !

Un filtre HEPA fait la fête aux débris les plus fins, souvent à l'origine d'allergies et de problèmes respiratoires.

Autre information et pas des moindres : ce modèle s'avère compatible avec l'application mobile AMIBOT HOME. Disponible sur iOS et Android, elle vous permet de gérer votre appareil à distance, même quand vous êtes absent ! Pratique, n'est-ce pas ?

Après l'avoir téléchargée sur votre smartphone, il vous suffit de créer votre compte et de personnaliser votre profil. Simple d'utilisation, elle vous offre la possibilité de choisir un mode de nettoyage, diriger ou programmer le robot, émettre un signal sonore depuis la machine pour la retrouver facilement et tester pléthore d'autres fonctionnalités à découvrir de ce pas. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont accessibles depuis la télécommande fournie avec le produit.

A lire aussi : Le comportement inattendu de ce chien lors d'une séance photo crée un souvenir de mariage drôle et inoubliable ! (Vidéo)

En outre, pour satisfaire les besoins de tout à chacun et s'adapter au mieux à la configuration de la pièce qui a besoin d'un récurage, votre partenaire de ménage propose 5 modes de nettoyage : AUTO, aléatoire, SPOT, MAX et retour à la base.

Grâce à l'ensemble des éléments cités, vous pouvez maîtriser votre fidèle allié du bout des doigts et profiter rapidement d'un sol flambant neuf.

Pour acquérir AMIBOT Animal H2O Connect, cliquez ici.