Planipets, la plateforme qui vous aide à trouver et prendre rendez-vous avec un spécialiste pour le bien-être de votre animal

Parce qu’ils souhaitent prendre soin de leur animal et favoriser leur épanouissement, les propriétaires consultent divers professionnels qualifiés. Néanmoins, il arrive que certains praticiens soient plus difficiles à contacter que d'autres. Planipets est la plateforme par excellence pour faciliter ces démarches.

Un Doctolib pour nos amis les bêtes, c’est un peu le concept de Planipets. Sur la plateforme en ligne, les propriétaires d’animaux ont la possibilité de rechercher facilement un praticien, puis de fixer un rendez-vous gratuitement avec celui-ci. Le service est disponible tous les jours de la semaine et 24 heures sur 24.

Les propriétaires ont la possibilité de préciser leur localisation pour trouver un professionnel dans leur secteur. S’ils n’en repèrent aucun correspondant à leurs critères, ils peuvent contacter l’équipe de Planipets. Laquelle s’engage à leur dénicher un expert en 48 heures pouvant répondre au mieux à leur requête.

De nombreux acteurs du bien-être pour animaux

Sur la plateforme sont inscrits des vétérinaires, mais aussi un bon nombre d’autres spécialistes. De quoi améliorer la visibilité de ceux-ci. Toiletteurs, éducateurs, ou encore ostéopathes certifiés ont la possibilité de proposer leurs services. D’autres intervenants, tels que des naturopathes, des comportementalistes et des énergéticiens, se feront un plaisir de s’occuper de nos boules de poils.

En recherchant l’un d’eux dans l’espace dédié, différents profils apparaissent. Des notes leur sont attribuées après une prestation, ce qui peut aider les internautes à faire leur choix. Certains clients laissent aussi des commentaires. Parallèlement, sous la description de chaque praticien est indiquée sa prochaine date disponible. Les utilisateurs n’ont qu’à cliquer s’ils sont intéressés. Les tarifs sont aussi visibles.

Une expertise pour améliorer la vie de son animal

Les professionnels sont toujours plus nombreux à collaborer avec la plateforme, ce qui donne davantage de choix aux propriétaires. En attendant leur prochain rendez-vous, ces derniers peuvent consulter le blog de Planipets qui contient “des informations utiles, des astuces pratiques, et des recommandations générales” pour prendre soin de leur chat, de leur chien, et même de leur cheval.

