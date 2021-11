Faites plaisir à votre chien et préservez sa santé en lui offrant les biscuits naturels de la marque D'joko !

Outil d'éducation ou simple plaisir, les friandises jouent un rôle clé dans la relation entre l'animal et son propriétaire. Mais gare à certains produits industriels contenant des additifs et autres éléments douteux... Désireux de proposer des gourmandises naturelles et artisanales, Geoffrey et Coralie ont fondé la marque D'joko.

Pour rappel, les friandises distribuées à nos boules de poils préférées ne constituent en aucun cas des substituts à leur alimentation. Afin de les récompenser ou de leur faire plaisir, ces mets délicieux sont à offrir occasionnellement et avec modération. Il en va, notamment, de leur santé.

Mais que choisir ? Aujourd'hui, les produits naturels ont le vent en poupe. Et pour cause, ils apportent une myriade de bienfaits et prennent soin de l'organisme de nos petits protégés. Conscients de leurs vertus, Geoffrey et Coralie, 2 passionnés d'animaux originaires du Golfe de Saint-Tropez, ont lancé leur propre gamme de biscuits pour chien.

© D'joko, carotte & curcuma, 100 grammes, 6,90 €

Une aventure qui a du goût

La savoureuse histoire de D'joko a commencé lors de la pandémie de COVID-19. Geoffrey et Coralie sont devenus les heureux parents adoptifs de Kiwi, une femelle Jack Russell. Soucieux de donner le meilleur des compléments alimentaires, et ne trouvant rien qui réponde aux exigences du palais délicat de son fin gourmet, le couple fondateur a décidé de mettre la main à la pâte.

Le résultat s'est avéré un véritable succès, et pas seulement au sein de la sphère familiale. Face à cet engouement, les cuistots préférés de Kiwi se sont mis d'accord pour proposer leurs œuvres culinaires à tous les autres chiens.

© D'joko, pomme & cannelle, 100 grammes, 6,90 €

Des aliments sains et savoureux

100 % naturels, artisanaux, sans gluten, sans additifs, sans conservateurs : voilà comment définir les biscuits de la marque D'joko. La liste des ingrédients est simple et transparente.

Les recettes de ces petites douceurs en forme d'os, faites maison, ont été élaborées avec l'aide d'un vétérinaire. Chaque produit soigneusement sélectionné pour ses bienfaits se révèle être sain pour le canidé.

Les paquets de 100 grammes (6,90 € l'unité) se déclinent en différentes versions : emmental, cacahuète et miel, carotte et curcuma, foie de bœuf séché ou encore pomme et cannelle. De quoi faire saliver nos toutous adorés !

Les recettes sont disponibles chez les revendeurs partenaires et sur le site web de la marque D'joko.