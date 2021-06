Pierre Perret est en deuil : le chanteur pleure la disparition de son chien Filou

Triste nouvelle pour Pierre Perret. Son chien Filou, Boxer qui était à ses côtés depuis des années, est décédé. L’auteur-compositeur-interprète l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

Son « P’tit Loup » s’en est allé. Pierre Perret a perdu son chien Filou, comme le rapportait Purepeople ce mardi 1er juin. Une annonce faite sur la page Facebook officielle du chanteur, que le chien en question accompagnait depuis des années.

Le décès de son fidèle Boxer était survenu samedi dernier, alors que l’artiste au sourire permanent et communicatif était en train de dédicacer ses albums pour les enfants malades de Villejuif.

Un chien doux, joueur, tendre, mais aussi têtu

Pierre Perret adorait son chien qu’il avait appelé Filou. Un nom qui « lui allait comme un gant », indique le natif de Castelsarrasin (82) dans la publication Facebook. Il l’y décrit, en effet, comme un compagnon « frappadingue et doux et joueur et tendre, comme le sont tous » les Boxers.

Il invite d’ailleurs aux propriétaires de chiens de cette race et ceux qui envisagent de le devenir « d’apprendre le Boxer ». Autrement dit, comprendre leur langage, comme l’ont fait l’interprète de « La Cage aux oiseaux », « Le Plombier », « Les Jolies colonies de vacances » ou encore « Tonton Cristobal », et sa femme Rebecca.

A lire aussi : Abandonné dans une boite en carton chez un vétérinaire, un chiot handicapé échappe au pire pour trouver une famille !

C’est surtout cette dernière - Simone Mazaltarim, de son vrai nom – qui était la « vraie complice » de Filou, nous apprend également le post de Pierre Perret, qui souligne aussi le côté forte tête que pouvait avoir le canidé par moments. Il lui arrivait, en effet, chien « de faire exactement le contraire de ce qu’on attendait de lui ».

Un bel hommage, donc, de la part du chanteur qui fêtera ses 87 ans le mois prochain, pour son Filou qui lui manquera terriblement.