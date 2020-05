Petzone, une application gratuite pour retrouver son animal perdu, trouver un petsitter et bien plus encore !

Petzone propose plusieurs services à destination de propriétaires de chiens et de chats : PetAlert, PetPassport, PetSitting et PetAround. C’est la seule plateforme à réunir tous ces outils gratuitement.

Une nouvelle application pour les propriétaires d’animaux de compagnie vient d’être lancée : Petzone. Elle rassemble 4 services 100 % gratuits pour aider les maîtres à retrouver leurs chiens ou chats égarés, faire garder leurs compagnons et rencontrer d’autres personnes partageant leur passion à proximité.

C’est après avoir perdu son chien, il y a quelques années, que Jeremy a eu envie de se lancer dans ce projet. L’idée était de créer une application permettant aux gens se retrouvant dans la même situation que lui d’augmenter leurs chances de récupérer leurs animaux, et ce, en s’appuyant sur les efforts combinés d’une communauté solidaire de propriétaires canins et félins.

Une autre expérience personnelle l’a incité à continuer sur cette voie, mais aussi à intégrer d’autres services, tous gratuits, pour faire de Petzone une application avec une offre de services complète. À l’époque, Jeremy cherchait, en effet, à faire garder son chien, mais il s’est rendu compte que les frais de mise en relation sur les plateformes étaient particulièrement élevés.

Petzone propose donc 4 services :

PetAlert

Il s’agit d’un service d’alerte animal perdu, permettant à l’utilisateur de déclencher rapidement et gratuitement une PetAlert et de la partager sur les réseaux sociaux. Le dispositif donne la possibilité d’informer en temps réel les membres de la communauté de la disparition du chien ou du chat.

Il repose également sur un GPS participatif grâce auquel la communauté peut positionner les animaux perdus sur une carte, pour que leurs déplacements puissent être suivis facilement par leurs propriétaires.

Le grand intérêt d’un tel outil, c’est qu’il constitue un atout supplémentaire dans les premières heures de recherches, sachant que ce laps de temps est crucial. Dans les 3 quarts des cas, les animaux sont retrouvés dans un rayon de 500 m autour du lieu de disparition.

PetSitting

Le service de PetSitting de Petzone est intuitif et sécurisé. Il est orienté vers les pet-sitters professionnels et est, lui aussi, gratuit. La mise en relation se fait sans frais.

PetAround

Avec PetAround, Petzone offre à l’utilisateur l’opportunité de rencontrer d’autres propriétaires de chiens ou de chats à proximité. Des gens avec lesquels il peut donc partager à la fois sa passion pour les animaux et de bons moments.

PetPassport

PetPassport de Petzone est un passeport en ligne où se trouvent toutes les informations ayant trait à la santé et aux habitudes du chien ou du chat. Il génère un QR Code que le propriétaire de l’animal peut imprimer et placer dans son collier. Ainsi, en cas de perte, toute personne munie d’un smartphone peut lire le QR Code et obtenir les coordonnées du maître pour le contacter.

L’application Petzone est disponible dans l’App Store et sur Google Play.