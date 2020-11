Pet Revolution : assistez au séminaire 100% digital autour de la psychologie, du comportement et du bien-être des animaux

Le samedi 5 et dimanche 6 décembre se tiendra le congrès Pet Revolution, un séminaire en ligne ouvert au grand public et axé autour de la relation entre l’humain et l’animal de compagnie. De nombreux spécialistes interviendront sur les thèmes de la psychiatrie animale, de la gestion des comportements et du bien-être des chiens, chats et autres compagnons.

L’échange et le partage de connaissances seront les maîtres-mots au cours du séminaire Pet Revolution, qui aura lieu durant le premier weekend du mois de décembre 2020. En raison de la situation sanitaire, l’évènement ne sera pas organisé à l’Université Paris Nanterre comme prévu, mais en ligne.

Un séminaire 100% digital et ouvert au grand public

Co-organisé par l'Université Paris Nanterre et Animal University, organisme de formation spécialisé dans les métiers de l’animal de compagnie, Pet Revolution sera l’occasion pour les intervenants et les visiteurs de dialoguer autour de la compréhension de nos fidèles compagnons.

Woopets sera d'ailleurs média patenaire de cet évènement auquel participeront de nombreux spécialistes qui animeront les débats et ateliers 100% digitaux. Citons, parmi eux :

Clive Wynne professeur de psychologie et fondateur du Canine Science Collaboratory (Arizona State University),

et fondateur du Canine Science Collaboratory (Arizona State University), Pierre Jouventin éthologue de renommée internationale et spécialiste du comportement animal

de renommée internationale et spécialiste du la journaliste , productrice de télévision et ancienne présidente de la SPA Natacha Harry

, productrice de télévision et ancienne Natacha Harry Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes et Président du Groupe d'Études « Condition Animale » à l' Assemblée Nationale

des Alpes-Maritimes et Président du Groupe d'Études « Condition Animale » à l' le docteur Dominique Grandjean, professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et à la tête du programme Nosaïs-Covid19.

Un programme pluridisciplinaire pour échanger autour de la relation humain-animal

Vétérinaires, éthologues, éducateurs canins, comportementalistes, mais aussi médecins et chercheurs en sciences humaines prendront part à des débats sous différentes formes lors de ce séminaire en ligne pour un programme riche à découvrir ci-dessous :

Etudes comportementales, cas cliniques et autres rendez-vous ponctueront ces 2 journées de dialogue, dont le but est de mieux comprendre l’animal de compagnie. Les thèmes abordés seront, entre autres, la psychiatrie animale, la gestion des comportements problématiques, les médiations animales et la prise en charge des animaux en fin de vie.

Par ailleurs, un streaming sera mis en place à la suite du live et pendant 6 mois. Pour y avoir accès, il suffit de s’inscrire avant le 4 décembre minuit.

Rendez-vous, donc, le samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 pour assister au séminaire digital Pet Revolution. Au préalable, il sera nécessaire de réserver votre place en cliquant ici.