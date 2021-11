Pérou : ils pensent acheter un Husky Sibérien pour 13 euros et adoptent finalement un renard qui terrorise leur quartier

Une famille pensait avoir acheté un chiot et s’est finalement rendu compte qu’on l’avait bernée. Le petit canidé était en fait un renard, qui a fini par s’échapper en grandissant. Les autorités viennent de le capturer.

Au Pérou, un renard qu’un couple avait adopté en pensant avoir affaire à un chien, vient d’être capturé après sa fugue, rapportait RFI ce mardi 9 novembre.

Le canidé sauvage est âgé de 8 mois. Il s’agit d’un renard des Andes, également appelé renard de Magellan (Lycalopex culpaeus), une espèce que l’on rencontre principalement au Pérou, en Bolivie, en Argentine et au Chili.



Interrogée par la chaîne locale América Television, son ancienne propriétaire Maribel Sotelo explique qu’elle et son mari ont été arnaqués par ceux qui leur ont vendu l’animal, qu’ils ont appelé Run Run. Ils voulaient un chiot Husky Sibérien à offrir à leur fille. « Ils ont dit que c’était un chien-loup, mais nous ne savions pas que c’était un renard, raconte la mère de famille. Il mangeait normalement, comme n’importe quel chien, mais en grandissant, il devenait clair qu’il n’en était pas un ». Ils l’ont acheté à 50 sols péruviens, soit 11 euros.

Après avoir quitté leur domicile (il n’est pas précisé s’il s’est vraiment échappé ou s’il a été expulsé par les Sotelo) situé dans le district de Comas, au nord de la capitale Lima, Run Run a erré dans les quartiers environnants. Poussé par la faim, il s’est introduit dans plusieurs fermes et s’en est pris aux poules, canards et cochons d’Inde.



Capturé lundi soir

Dans la soirée du lundi 8 novembre, des agents du service des forêts et de la faune sauvage ont réussi à le capturer. Ils l’ont attiré avec de la nourriture avant de l’endormir à l’aide d’une fléchette tranquillisante, précise le ministère péruvien du Développement agricole et de l’irrigation dans un communiqué publié le lendemain. Run Run est en bonne santé et a été placé dans un zoo de Lima.

Les autorités du pays rappellent que le renard des Andes fait l’objet d’un trafic qu’elles s’efforcent de combattre. Toute implication dans ce genre d’activité est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans.