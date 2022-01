Perdus dans les bois par temps glacial, un chien en fugue et son maître déclenchent l’intervention des pompiers

Photo d'illustration

Après avoir réussi à retrouver son chien qui s’était échappé du domicile, un homme s’est perdu dans une zone densément boisée près d’une rivière, et a pu à attirer l’attention des riverains. Prévenus, les pompiers sont intervenus à bord de bateaux pour secourir le duo.

Un homme et son chien ont été sauvés par les pompiers après s’être égarés dans les bois pendant plusieurs heures, rapportait WBRZ-TV le lundi 17 janvier.

Le sauvetage a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, d’après le récit livré sur Facebook par le service d’incendie et de secours de Saint George, près de Baton Rouge en Louisiane (Sud des Etats-Unis).

Les pompiers avaient été contactés par plusieurs personnes habitant aux abords de la rivière Amite. Elles avaient été réveillées par le faisceau lumineux d’une lampe-torche qui traversait leurs fenêtres. C’est l’homme en question qui avait trouvé ce moyen pour attirer leur attention et demander de l’aide.

L’homme s’était perdu en cherchant son fugueur de chien

Le propriétaire du canidé s’était perdu dans les bois, sur la rive opposée du cours d’eau, 8 longues heures plus tôt. Dimanche après-midi, il était parti à la recherche de son chien, celui-ci ayant fugué. Il avait donc fini par le localiser et le récupérer sain et sauf, mais ne parvenait pas à retrouver le chemin du retour.

Arrivés sur les lieux, les pompiers de Saint George ont déployé plusieurs bateaux pneumatiques pour rejoindre le chien et son maître sur l’autre berge, puis les mettre en sécurité. Malgré le froid qui y régnait ce jour-là, leur état de santé était stable et ne suscitait aucune inquiétude. Ils n’ont pas eu besoin d’être hospitalisés et ont pu rentrer chez eux dans la foulée.