Pendant que ses propriétaires profitaient de la plage, ce chien bloqué dans la voiture a été sauvé par un passant sur le parking

Les températures estivales arrivent et sont même déjà bien présentes à certains endroits. Comme chaque année, les propriétaires de chiens sont appelés à ne pas laisser leur canidé dans la voiture, qui se transforme vite en sauna une fois l’été venu. Pourtant, certains n’ont toujours pas conscience du danger.

Des policiers américains sont intervenus en Floride (États-Unis) sur le parking d’une plage pour secourir un chien en détresse. L’animal avait été laissé dans la voiture par ses propriétaires, inconscient du danger. Il a été sauvé in extremis au bord de la déshydratation.

Un témoin a repéré le canidé dans le véhicule et s’est inquiété pour lui. Il est resté dans les environs et, au bout d’une heure, a réalisé l’ampleur de la situation. Les propriétaires de l’animal n’étaient toujours pas revenus et celui-ci montrait d’importants signes de détresse. L’individu a donc appelé les forces de l’ordre pour l’aider.

New Smyrna Beach Police Department / Facebook

Le pire a été évité

En arrivant sur les lieux, les policiers ont découvert le quadrupède haletant à travers une infime ouverture sur la fenêtre. Il tentait de s’extirper de la voiture et de prendre l’air. Il n’avait plus d’eau et était assoiffé. Les sauveteurs, munis d’une bouteille d’eau, ont tenté de le faire boire à travers la vitre avant toute intervention pour le réhydrater.

Ils l’ont ensuite fait sortir de la voiture et l’ont emmené dans un refuge afin qu’il soit pris en charge : « Le chien a été retiré du véhicule en toute sécurité et transporté à la Southeast Volusia Humane Society », écrivait un porte-parole sur Facebook. Une enquête a été ouverte pour déterminer la responsabilité des 2 propriétaires du chien dans l’incident.

Un acte irresponsable

Les forces de l’ordre ont affirmé qu’il faisait 30° à l’extérieur ce jour-là, et que la température à l’intérieur de la voiture était de minimum 38°. Le chien aurait pu perdre la vie à cause de l’imprudence de ses maîtres.

Les autorités ont profité de cet incident pour rappeler à leur communauté à quel point il était dangereux de laisser un être vulnérable au soleil dans une voiture : « Ne laissez jamais un animal ou un enfant seul à l’intérieur d’un véhicule, même pour une courte période ». Ils ont remercié le témoin de les avoir contactés et d’avoir ainsi sauvé la vie du canidé.