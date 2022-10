Pawell continue d'offrir le meilleur du CBD pour le bien-être des chiens et des chats, avec de nouvelles gammes à découvrir

Timothé Benabou a dû franchir bien des obstacles pour créer Pawell, mais il a tenu bon et s’est battu contre vents et marées, convaincu des bienfaits du CBD pour le bien-être des animaux de compagnie.

Le CBD, ou Cannabidiol, est une molécule de la famille des cannabinoïdes. Cette substance active est présente dans le plant de chanvre, tout comme le THC avec lequel il est confondu et qui est principalement recherché pour ses propriétés euphorisantes par les consommateurs de cannabis. Le CBD, lui, est connu pour ses vertus thérapeutiques ; antidouleur et anti-inflammatoire notamment.

On l’emploie déjà couramment aux Etats-Unis. C’est d’ailleurs outre-Atlantique que Timothé Benabou l’avait découverte en 2012 en faisant ses études à Boston, dans le Massachussetts. De retour en France en 2017, un triste évènement lui donnait l’occasion de voir à quel point cette molécule peut aider les animaux de compagnie.

Il avait commandé un produit à base de CBD pour sa chatte de 17 ans, atteinte d’un cancer. Les vétérinaires ne lui donnaient que 3 semaines à vivre, mais avec sa prise de CBD, elle avait vécu 9 mois de plus en ressentant moins de douleurs.

« J’ai compris que le CBD n’a pas un effet placebo. Il agit sur le système endocannabinoïde présent chez tous les mammifères et régule la faim, l’anxiété, le sommeil et la douleur. Les cannabinoïdes sont produits naturellement par le corps à différentes concentrations selon les individus », explique le fondateur de Pawell.

« Une efficacité prouvée sur 90 % des individus qui en consomment »

Lancer la marque n’a toutefois pas été de tout repos. « Le CBD a mauvaise réputation, car les gens pensent qu’ils vont droguer leur animal, alors même que la plupart des produits ne donnent aucun résultat ! », indique Timothé Benabou. Flou juridique et stigmatisation font que bon nombre d’acteur du monde de l’animal de compagnie restent réfractaires à sa distribution, alors que les gammes proposées par Pawell apportent des bienfaits, sont de qualité élevée, appétentes et sans effets secondaires.

« Chez Pawell, nous ne proposons que des produits à base de CBD à spectre complet pour une efficacité prouvée sur 90 % des individus qui en consomment, détaille-t-il. Nos gammes sont 100 % naturelles, sans effet secondaire et sans interaction avec les traitements suivis ».



Ce n’est pas un hasard si le projet a bénéficié de l’appui du vétérinaire Thierry Bédossa, qui a accompagné Timothé Benabou dans ses premiers pas en le guidant dans la composition et la typologie des gammes.

Plus de 3500 clients satisfaits, nouvelles gammes attendues

Les résultats ont été au rendez-vous. « L’efficacité de nos gammes a déjà séduit plus de 3500 clients satisfaits », dit le créateur de Pawell. Les retours ont même dépassé les espérances de Timothé Benabou et son équipe. Le baume Pawell pour les coussinets, la truffe et la peau, par exemple, a donné entière satisfaction aux utilisateurs qui ont rapporté des « résultats jamais vus sur la repousse des poils, la cicatrisation, la lutte contre l’alopécie et les démangeaisons » chez leurs chiens et chats.



Outre le baume, Pawell proposait déjà des huiles, des friandises et des pâtées à base de CBS. La marque lance désormais 3 nouvelles gammes pour cette fin d’année : une crème au CBD pour une application sur des surfaces plus étendues que le baume, des huiles comestibles contre l’anxiété, les problèmes d’articulation, la douleur et soutenant l’immunité, ainsi que des produits au CBD dédiés aux chevaux.

Timothé Benabou le sait ; les solutions Pawell à base de CBD ont tout pour aider nos animaux à mener une vie de meilleure qualité et plus longue. Rares sont les produites à afficher une composition aussi remarquable, avec 75% de viande en provenance de Suisse (où sa qualité est exceptionnelle), 24% de purée de pomme de terre et 1% d’huile de CBD à spectre complet dans les friandises de la marque. La Suisse qui a d’ailleurs aussi été choisie pour son expertise dans les méthodes d’extraction de CBD.



Les engagements de Pawell

Pawell n’est pas simplement définie par la qualité et la contribution de ses produits au bien-être des animaux. Elle vaut également par son engagement environnemental et éthique. La marque a ainsi rejoint le label « 1% pour les Animaux » de YouCare. Elle a recours à des contenants en verre biophotonique pour préserver les propriétés des produits, ainsi qu’à des emballages en plastique recyclé et en carton.

Elle met aussi l’accent sur la transparence, mettant à la disposition des propriétaires un QR Code présent sur l’emballage permettant d’accéder « aux données d’analyse de chaque produit qui est testé par un laboratoire indépendant de celui qui le fabrique », précise Timothé Benabou.

Les gammes Pawell pour animaux de compagnie à base de CBD sont à découvrir en magasin et en commande sur Internet. La livraison est assurée partout en Europe.