Découvrez le Paris Animal Show 2026 à la Porte de Versailles à Paris pour un week-end éthique et totalement dog-friendly

Le Paris Animal Show 2026 invite les amoureux des animaux à vivre un week-end résolument dog-friendly, avec des espaces dédiés, des activités canines ludiques et des expériences inédites à partager avec leurs compagnons. Véritable vitrine éthique du petcare, le salon met l’accent sur le bien-être animal, l’adoption responsable et la découverte de marques engagées et responsables

La 30e édition du Paris Animal Show approche à grands pas. Plus de 300 exposants internationaux et plus de 35 000 visiteurs sont attendus lors de ce rendez-vous incontournable, qui se tiendra le weekend des 14 et 15 mars à la Porte de Versailles.

Cette mouture 2026 du salon dédié aux animaux de compagnie et dont Woopets est partenaire regorge de promesses, comme c'est le cas depuis sa création, et les amoureux des chiens, chats, reptiles et autres compagnons sont assurés de faire le plein de nouveautés et de découvertes.

Depuis des années, Paris Animal Show fait figure de baromètre du marché du petcare, qui n'a pas perdu son statut de pilier du quotidien des Français, pas même avec les difficultés économiques actuelles. Malgré un pouvoir d'achat sous tension, les propriétaires responsables continuent de placer les besoins et le bien-être de leurs animaux parmi leurs priorités. Ainsi, rien que pour les nourrir, les Français dépensent en moyenne 487 euros par an pour un chien et 324 par an pour un chat.

« Paris Animal Show est devenu un véritable observatoire des évolutions du marché de l’animal de compagnie, mais aussi des nouvelles attentes des visiteurs en matière de bien-être animal et de relation avec leur animal », indique ainsi Florence Delamoureyre, directrice du salon.

Au-delà de cela, le Paris Animal Show constitue l'occasion unique de découvrir de nouveaux produits, pratiques et services dédiés à nos amis à fourrure, à plumes et à écailles, mais aussi de profiter d'une expérience 100% dog-friendly et d'adhérer à la vision éthique qui le caractérise.



Vos chiens sont les bienvenus

Les visiteurs peuvent venir au Paris Animal Show accompagnés de leur chien. Ils ont même encouragés à le faire, tout étant prévu pour le bien-être et la sécurité des canidés.

Les organisateurs mettront ainsi à la disposition des maîtres une garderie canine gratuite. En plus de ce service, permettant aux propriétaires de profiter pleinement de l'évènement tout en sachant que leurs amis à 4 pattes sont entre de bonnes mains, le salon comprendra aussi un Dog Café, espace de pause et de convivialité où des pâtisseries canines, conçues avec des vétérinaires, seront proposées.

Le plein de nouveautés et d'expériences palpitantes

Le Paris Animal Show, c'est aussi un grand ring canin de 500 m2 consacré aux sports et activités canines : initiation au Flyball, parcours d'agility, éducation, recherche d'objets… Espace à la fois spectaculaire et pédagogique, il proposera des expériences uniques à partager avec son animal.



Sans oublier le pôle bien-être et détente avec ses séances de massage canin et de toilettage animées par des professionnelles.

Un salon plus que jamais éthique et engagé

L'engagement du Paris Animal Show pour le bien-être animal ne fait que se confirmer d'année en année, et l'édition 2026 n'y fera pas exception.

La vision éthique du salon s'exprime notamment dans l'interdiction de la vente de chiens et de chats sur place, ainsi que sur l'accent mis sur l'adoption responsable via l'Adoption Center, où refuges et futures familles pourront se rencontrer.

Par ailleurs, l'évènement sera marqué par la présence de marques responsables, mettant en avant des principes essentiels tels que la transparence, la prioritisation de circuits courts et l'éco-responsabilité.

Rendez-vous, donc, les samedi 14 et dimanche 15 mars à Paris Expo – Porte de Versailles HALL 6 (1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris).