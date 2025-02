Paris Animal Show 2025, un salon 100% "dog-friendly" pensé pour les chiens des visiteurs

La 10 e édition de Paris Animal Show se tiendra Porte de Versailles les 8 et 9 mars prochains et sera résolument pet-friendly. Les chiens des visiteurs seront, en effet, les bienvenus et pourront profiter, aux côtés de leurs humains, d’une variété d’activités et d’espaces spécifiquement pensés pour leur bien-être.

Si la majorité des familles françaises considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière, ne serait-il pas logique que ces derniers puissent accompagner leurs propriétaires lors d’évènements qui leur sont consacrés ? Les organisateurs de Paris Animal Show 2025 ont justement tout prévu pour accueillir les toutous des visiteurs et leur permettre de vivre, eux aussi, un moment exceptionnel. Ils ont concocté un programme riche en espaces thématiques, activités canines et ateliers dédiés et accessibles aux chiens.



Des espaces pour faire le plein de conseils, de découvertes et de rencontres

Plusieurs espaces seront mis à la disposition des propriétaires canins et de leurs compagnons à fourrure.

Parmi eux, citons l’espace Toilettage où les professionnels partageront leurs conseils et expertise pour aider les maîtres à bichonner leurs loulous, assurer leur hygiène et les présenter sous leur meilleur jour.

L’espace Détente est l’autre grande nouveauté de cette 10e édition de Paris Animal Show. Il sera entièrement consacré au bien-être des animaux, proposant les différentes méthodes et solutions leur permettant d’être bien dans leur peau et sereins au quotidien.

Après le succès rencontré lors de Paris Animal Show 2024, la Garderie canine sponsorisée par la marque Trixie sera évidemment reconduite cette année, au grand bonheur des chiens et de leurs humains. Ce service de crèche canine offre la possibilité aux chiens d’en rencontrer d’autres et de s’amuser dans une ambiance zen et sécurisée, sous l'oeil avisé de PatchGuard. Leurs propriétaires pourront ainsi les placer dans cet espace ludique et pratique afin de profiter pleinement du salon.

Dog Party : « Le plus grand parc de loisirs pour chiens ! »

La Dog Party sera également au rendez-vous pour la 2e fois consécutive. Il s'agit d'un immense parc de loisirs canins de 600 m2. Tout y sera mis en œuvre pour offrir la possibilité aux chiens et leurs maîtres de s’amuser, se dépenser et vivre un moment unique de complicité à travers des activités toutes aussi palpitantes les unes que les autres. En voici quelques unes :

La Pool Party, une piscine pour chiens de 100 m2 où ils s’en donneront à cœur joie

L’initiation au Paddle dans sa version canine

L’Agility, un circuit jalonné d’obstacles (tunnel, slalom, haie...)

La Course au leurre, un parcours de 44 mètres sur lequel le chien se lance à la poursuite d’un leurre

Le Flyball, discipline combinant parcours d’obstacles (haies) et rapport de balle récupérée dans une flybox

La Recherche maître et objets qui fait appel au flair et à l’intelligence des chiens

Ce sont autant d’activités qui apportent énormément de bienfait au chien en stimulant ses sens, en sollicitant ses aptitudes physiques naturelles et en lui procurant du plaisir. Le maître en profite aussi, puisqu’elles renforcent les liens et améliorent l’obéissance de l’animal.

Des ateliers dédiés au bien-être canin

En plus des activités évoquées plus haut, Paris Animal Show 2025 offrira l’occasion aux nombreux visiteurs attendus, y compris ceux à 4 pattes, de découvrir une variété d’ateliers animés par des experts.

Secourisme : initiation théorique et pratique (sur mannequins et peluches) aux premiers secours avec Séverine Paris.

Education : ateliers assurés par Timothée Lecomte (éducation au sport canin). Rencontre avec les célèbres Seven & Tom connus sur leur chaîne YouTube et suivis par plus de 922 000 abonnés.

Nutrition : tout savoir sur le contenu de la gamelle de nos chiens avec Aude Carrez, autrice du livre La gamelle idéale pour votre chien.

Vétérinaire : conseils santé prodigués par le vétérinaire Nicolas Deswarte aussi connu sous le nom Nico Veto sur les réseaux.

Eleveurs : focus sur le Golden Retriever et le Teckel.

Paris Animal Show 2025, ce sera donc le weekend des 8 et 9 mars 2025 au Parc des Expositions Porte de Versailles, Hall 4 (1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris).

Tarifs : Adulte 15 €, Enfant (6 à 11 ans) 10€.

Infos supplémentaires et billetterie sur parisanimalshow.fr.