Par le plus grand des hasards, un chien adopté découvre que son ami du refuge vit chez les voisins et le retrouve avec joie (vidéo)

« Il n'y a pas de hasards, il n'y a que des rendez-vous. » Cette phrase, attribuée à Paul Éluard, convient bien à l’histoire suivante. 2 chiens s’étant connus au refuge sont devenus, contre toute attente, voisins après leur adoption dans des familles différentes. Leurs retrouvailles empreintes de joie et d’émotion font chaud au cœur.

Michelle, qui gère le compte TikTok @goosegooseduckling, a fait le bonheur d’un chien en l’adoptant dans un refuge situé à 2 heures de route de sa maison.

Non seulement elle lui a offert un foyer aimant et une vie stable, mais elle lui a aussi permis de retrouver un ami cher… sans le faire exprès !

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social, on peut voir son compagnon à 4 pattes courir avec enthousiasme dans un jardin avec le chien de ses voisins.

Lors de leur rencontre, les boules de poils se sont immédiatement entendues. Et pour cause : elles se connaissaient déjà !

© @goosegooseduckling / TikTok (capture d'écran)

De très belles retrouvailles

Sans le savoir, les 2 familles ont réuni des amis de longue date. Comme l’explique Newsweek dans un article paru le 24 juillet 2024, les chiens ont été sauvés quand ils étaient chiots et ont passé 6 mois ensemble au refuge avant d’être adoptés séparément.

Aujourd’hui, ils vivent l’un près de l’autre, et leurs retrouvailles mettent du baume au cœur. Le clip partagé sur TikTok a ému de nombreux internautes. Il a été visionné plus de 118 000 fois depuis sa mise en ligne, et a reçu 7 138 mentions « j’aime ». « Que le monde est petit ! » peut-on lire dans la description.

Des centaines d’utilisateurs ont exprimé leur ressenti dans la section dédiée aux commentaires. « Ce sont de très belles retrouvailles », écrit l’un d’entre eux. « N’est-ce pas ?! Et tellement inattendu », répond Michelle.

« C'est tellement mignon ! Les chiens sont tellement adorables ! Ils se souviennent l'un de l'autre et maintenant ils sont meilleurs amis ! », s’enthousiasme une dénommée Maria. « Merci d’avoir sauvé ces merveilleux toutous », commente encore une autre personne ravie de contempler ces belles images.

Désormais, ces 2 ex-chiens de refuge peuvent non seulement savourer le bonheur de la vie de famille, mais aussi leur merveilleuse amitié !