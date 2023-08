« On se bat pour ces oubliés » : à 18 ans, il consacre son temps libre à aider les SDF et leurs animaux

L’association « Un Sourire Équin », créée en 2022 dans les Pyrénées-Orientales, se destinait au sauvetage de chevaux. Un an plus tard, son président Hugo a changé sa raison d’être en organisant des distributions de denrées alimentaires pour animaux et en mettant en place des maraudes animalières à Perpignan. Du haut de ses 18 ans, le jeune homme, accompagné de bénévoles, a à cœur d’aider les sans-abris et leurs compagnons à 4 pattes. L’équipe rédactionnelle de Woopets est partie à sa rencontre…

Chaque jeudi, vers 17h30, Hugo et sa petite équipe de bénévoles rejoignent les Restos du Cœur au 84 rue Suzanne Noel à Perpignan. Les bons samaritains distribuent des croquettes pour les animaux des personnes sans domicile fixe. La dose est calculée au mieux afin de les nourrir pendant une semaine, soit jusqu’au prochain rendez-vous. « Les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales sont les seuls à nous avoir laissé notre chance à nos débuts, précise Hugo, maintenant, nous avons un partenariat uni et solide. »

Ces rencontres hebdomadaires sont aussi l’occasion de prêter une oreille attentive aux propriétaires des boules de poils, dont certains demandent des conseils, notamment au niveau santé.

« Par exemple, un chien nommé Tango avait une blessure à la patte à cause d’un bout de verre. Son maître nous a fait totalement confiance et nous a laissés l’emmener chez le vétérinaire », confie l'amoureux des animaux à la rédaction de Woopets.

Lorsqu’un canidé arbore un léger bobo, le jeune président de l’organisme – qui exerce le métier d’auxiliaire vétérinaire – n’hésite pas à effectuer les premiers soins. Pour les cas les plus lourds, il collabore avec une clinique vétérinaire.

« Des fois, on demande une petite participation financière, même si c’est un euro symbolique, pour responsabiliser les propriétaires, déclare notre source, mais globalement, les soins sont pris en charge par l’association. »

Par ailleurs, Un Sourire Équin organise des maraudes dans les rues de « la belle Catalane » pour soutenir les SDF et leurs acolytes touffus. « On se bat au quotidien pour ne pas laisser ces "oubliés" sur le côté », renchérit Hugo, très investi dans sa mission.

« Ce n’est pas parce qu’on est à la rue, qu’on s’occupe mal de son animal »

Lors des distributions de nourriture et des maraudes, le jeune homme a pu contempler maintes fois le lien spécial qui unit les sans-abris et leurs partenaires canins. « Pour nombre d’entre eux, le seul être qui reste à leurs côtés malgré les misères, c’est leur chien, explique notre interlocuteur, c’est vraiment leur meilleur ami, leur fils, leur compagnon de vie à part entière, qui a même souvent plus d’importance qu’eux-mêmes. »

Membre de la famille et soutien psychologique, l’animal tient une place centrale dans leur cœur. « Ce n’est pas parce qu’on est à la rue, qu’on s’occupe mal de son animal, poursuit Hugo, ces personnes sont parfois beaucoup plus humaines que nous avec leurs animaux. »

Aider les humains et leurs compagnons à 4 pattes

Des anecdotes sur la relation Homme-animal, les membres de l’association en ont à la pelle. Toutefois, l’histoire de l’une de leurs bénéficiaires âgée de 72 ans a particulièrement marqué les esprits.

« C’est une combattante qui a travaillé toute sa vie, et qui malheureusement arrivée à la retraite n’a plus assez de revenus pour nourrir ses chiens et se nourrir elle-même. Cette situation est une réalité de plus en plus commune de notre société, ont écrit les bénévoles sur leur page Facebook, elle aurait pu abandonner ses animaux par facilité, mais non, elle a décidé de se battre pour eux et les a toujours très bien nourris et soignés. »

Embarrassée, cette femme qui partage sa vie avec 2 Shih Tzu de 11 ans leur a demandé de l’aide. « Il n’y a pas de honte à avoir, nous le rappelons ! Nous l’avons rassurée en lui montrant qu’aucun jugement ne serait fait et qu’au contraire, nous allions l’accompagner », ont précisé les volontaires.

Comme l’a si bien fait remarquer le célèbre « architecte des mots » Alphonse de Lamartine : « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. »

