Les détails de l'acte héroïque du chien ayant parcouru 6 km pour sauver son maître victime d'un accident

Début juin, un accident avait eu lieu sur un site naturel de l’Oregon aux Etats-Unis. Il avait débouché sur l’acte héroïque d’un des 4 chiens du conducteur dont nous vous parlions dans un précédent article.

Ce dernier s’appelle Brandon Garrett. Ce jour-là, il était au volant de son pick-up quand le véhicule était tombé dans un ravin, finissant au milieu d’un ruisseau.

Sa famille, qu’il était censé retrouver la veille sur le site où elle campait, ignorait ce qui venait de se produire et se demandait où Brandon Garrett et ses chiens pouvaient bien se trouver. Jusqu’à ce que l’un des toutous la rejoigne après une course folle de 6 kilomètres à travers les bois. L’entourage du propriétaire canin avait alors compris que quelque chose de grave venait de se produire et avait aussitôt appelé les secours.

Le bureau du shérif du comté de Baker avait mobilisé ses équipes, tout comme le service local de recherche et de sauvetage, les pompiers du Pine Valley Rural Fire District et des ambulanciers.

Les intervenants avaient fini par localiser Brandon Garrett de sa camionnette et l’avaient évacué dans un brancard suspendu à des câbles. La victime avait ensuite été transportée à l’hôpital par hélicoptère.

« Les gens attendaient une photo »

De nombreux internautes touchés par l’exploit salvateur du chien voulaient en savoir un peu plus à son sujet. Le bureau du shérif du comté de Baker a accédé à leur demande en partageant, en commentaire de la publication Facebook relatant le sauvetage, une photo de lui aux côtés de son maître.



D’après le Huffington Post, qui cite notamment le New York Times, l’animal répond au nom de Blue et est de race Whippet.

« Les gens attendaient patiemment de voir une photo de Blue. La famille nous a gracieusement fourni cette photo », indique le bureau du shérif de Baker dans son commentaire.

Par ailleurs, des précisions ont été apportées quant aux circonstances post-accident. On apprend ainsi que Brandon Garrett avait réussi à se faufiler hors du pick-up après la chute pour se mettre en sécurité.

Son frère Tyree Garrett ajoute qu’il « s’est cassé la cheville et son corps est couvert de blessures ». En outre, l’un des 3 chiens restés sur place a dû être opéré pour une fracture à la hanche et une lésion au fémur. Un autre avait une patte fracturée en 2 endroits.