On en sait un peu plus sur la fillette perdue retrouvée en forêt entourée de ses chiens

L’histoire est extrêmement touchante et en dit long sur la loyauté des chiens. C’est celle d’une fillette s’étant perdue en forêt en pleine nuit et ayant bénéficié de la protection et de la chaleur de ses meilleurs amis, un Rottweiler et un Springer Anglais en l’occurrence.

Il ne faisait que 15°C la nuit où une enfant du Michigan (Etats-Unis) s’était égarée en pleine forêt, à près de 5 kilomètres de chez elle. Elle pouvait toutefois compter sur Buddy et Hartley pour lui tenir chaud, la réconforter et la protéger. On connaît, effectivement, les noms des 2 héros à 4 pattes désormais, ainsi que celui de la fillette : Thea Chase.

CNN a livré quelques précisions au sujet de cette histoire ayant ému tant d’internautes, tant aux Etats-Unis qu’ailleurs dans le monde la semaine dernière.

Ce soir-là, la petite fille s’était éloignée du domicile familial, situé à Faithorn, alors que sa mère Brooke Chase et son oncle pensaient qu’elle était en train de jouer dans le jardin de derrière. Ces derniers avaient lancé l’alerte dès qu’ils avaient constaté sa disparition.

La police de l’Etat du Michigan avait envoyé des agents et des drones sur les lieux. Proches et habitants, venus notamment du Wisconsin voisin, s’étaient mobilisés massivement pour tenter de localiser Thea et les 2 chiens de la famille.

« Salut Maman »

« Quand on reçoit ce genre d’appel, on arrête tout », indique le lieutenant de police Mark Giannunzio à CNN. D’après l’officier, un ami de la famille qui conduisait un quad a d’abord retrouvé Buddy le Rottweiler, venu à sa rencontre en aboyant. Quelques mètres plus loin, il a découvert l’enfant pieds nus et endormie sur Hartley le Springer Anglais. L’un des canidés lui servait ainsi d’oreiller, tandis que l’autre montait la garde.



Brooke Chase

Quand la petite Thea est revenue à la maison à l’arrière du quad, elle riait et disait « salut Maman », raconte Brooke Chase.

Brooke Chase

La fillette se portait bien, tout comme ses 2 anges-gardiens. La famille était de nouveau au complet après l’incroyable aventure du trio d’inséparables amis dans les bois.