Découvrez les nouveautés et le parcours exceptionnel de la 20e édition de La Grande Odyssée VVF, le rendez-vous incontournable des passionnés des chiens de traîneaux

600 chiens de traîneaux parmi les meilleurs de la planète et 55 mushers constituant l’élite européenne seront présents lors de la 20e édition de La Grande Odyssée VVF, qui se tiendra du 13 au 25 janvier 2024.

Du coup d’envoi à Megève (74) à l’arrivée tant attendue à Villard-de-Lans (38), ce sont 13 jours haletants de course sur un parcours d’exception, s’étendant sur 400 kilomètres, qui attendent les participants et le public nombreux qui assistera aux 11 étapes.

7 nations seront représentées sur la ligne de départ : France, bien sûr, mais aussi Belgique, Espagne, Norvège, Pologne, Italie et Suisse. Les prétendants à la succession de Rémy Coste, septuple vainqueur qui ne sera pas de la partie, ne manqueront donc pas. Entre les Norvégiens Sissel Wolf Mølmen et Hans Lindhal, les Polonais Gregor Burzynski et Lukasz Paczynski, les Françaises Cindy Duport et Elsa Borgey et l’Espagnol Iker Ozkoidi notamment, la concurrence sera particulièrement relevée.

Un parcours d’exception

Le grand départ de la Grande Odyssée VVF aura donc lieu le dimanche 14 janvier à La Cote 2000 à Megève en Haute-Savoie. Il sera précédé la veille du prologue, où de nombreuses animations seront proposées.

Après les étapes de La Chapelle d'Abondance et Bernex les 15 et 16 janvier, le parcours traversera la Savoie voisine : La Toussuire-Le Corbier le 17, Les Karellis le 18, Aussois le 19, Bessans-Val Cenis le 20, Bonneval-sur-Arc le 21 et Valmorel-Doucy le 22 janvier.

Les 3 ultimes étapes seront iséroises, puisqu’elles auront lieu aux Sept Laux le 23 janvier, au Col de Porte le 24 et enfin à Villard-de-Lans le 25 janvier où se tiendra la cérémonie de clôture.



3 trophées et 2 odyssées spéciales pour les jeunes loups

Outre la course principale, La Grande Odyssée proposera 3 trophées destinés aux mushers moins expérimentés ou dont les chiens sont plus jeunes : le Trophée Haute-Savoie du 13 au 15 janvier, le Trophée Allianz du 19 au 21 janvier et le Trophée EBRA du 23 au 25 janvier. De quoi leur permettre de se familiariser avec l’atmosphère de la compétition et montrer de quoi ils sont capables.

Enfants et adolescents auront aussi leurs courses. 20 élèves du collège du Pays de Gavot à La Chapelle d’Abondance participeront, en effet, à L’Odyssée des Enfants le 15 janvier avec des attelages de 3 ou 4 chiens sur 5 kilomètres. Quant à L’Odyssée des Espoirs, elle réunira des mushers de 12 à 17 ans rattachés au pôle espoir de la Fédération Française des Sports de Traineaux. Elle se déroulera le 20 janvier à Bessans.

Priorité à la santé et au bien-être des chiens

11 vétérinaires expérimentés et un étudiant vétérinaire se tiendront prêts à examiner et soigner les 600 chiens attendus lors de cette 20e édition de La Grande Odyssée VVF. Un hôpital de campagne et des équipements à la pointe de la technologie seront à la disposition de cette équipe médicale qui aura affaire à de véritables athlètes canins de haut niveau.

Ces derniers appartiennent à différentes races connues pour leurs aptitudes exceptionnelles en matière de courses de traîneau : les rapides Scandinavian Hounds, les endurants Alaskan Huskies ou encore les incontournables Huskies Sibériens.

Un livre magnifique pour marquer cette 20e édition

L’une des grandes nouveautés réservées par cette édition 2024 de La Grande Odyssée est le lancement d’un livre empreint d’émotion et de beauté.

Intitulé « La Grande Odyssée : 20 ans d’aventures à travers les Alpes », il est préfacé par le célèbre aventurier Nicolas Vanier et comporte des témoignages recueillis par la journaliste Patricia-M. Colmant.

Cet ouvrage est d’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne du Dauphiné, ainsi que dans leur réseau de diffusion. Il sera également à la boutique de La Grande Odyssée VVF, sur chaque village départ, du 13 au 25 janvier 2024.